В Энергодаре оккупанты силой разогнали пожарных, вышедших на митинг в поддержку похищенного начальника – мэр

Спасатели вышли на молчаливый протест – без лозунгов и транспарантов Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram

О похищении Трояна мэр сообщал накануне. По его информации, 18 мая оккупанты приехали в пожарную часть, провели обыск в кабинете начальника отряда, затем опечатали кабинет и увезли спасателя в неизвестном направлении.

На видео митинга спасатели выстроились у здания пожарной части, поставили технику и включили сирену.

Орлов сообщил, что оккупанты разгоняли пожарных силой. "Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники", – написал он.

"Вооруженные каратели – трусы! Они боятся даже молчаливых протестов. Спасателей силой заставили разойтись. Позор оккупантам на весь мир!" – вскоре написал Орлов.

В городе регулярно сообщают о похищении людей оккупантами. Заместитель мэра Иван Самойдюк был похищен еще два месяца назад, и с тех пор с ним нет связи, заявил Орлов 17 мая.