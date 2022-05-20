ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Энергодаре оккупанты силой разогнали пожарных, вышедших на митинг в поддержку похищенного начальника – мэр

Спасатели вышли на молчаливый протест без лозунгов и транспарантов
Спасатели вышли на молчаливый протест – без лозунгов и транспарантов
Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram

В оккупированном Энергодаре Запорожской области спасатели вышли на протест против россиян, которые похитили начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

О похищении Трояна мэр сообщал накануне. По его информации, 18 мая оккупанты приехали в пожарную часть, провели обыск в кабинете начальника отряда, затем опечатали кабинет и увезли спасателя в неизвестном направлении.

На видео митинга спасатели выстроились у здания пожарной части, поставили технику и включили сирену.

Орлов сообщил, что оккупанты разгоняли пожарных силой. "Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники", – написал он.

"Вооруженные каратели – трусы! Они боятся даже молчаливых протестов. Спасателей силой заставили разойтись. Позор оккупантам на весь мир!" – вскоре написал Орлов. 

В городе регулярно сообщают о похищении людей оккупантами. Заместитель мэра Иван Самойдюк был похищен еще два месяца назад, и с тех пор с ним нет связи, заявил Орлов 17 мая. 

Контекст:

Оккупанты захватили Энергодар еще в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.

Жители Энергодара регулярно выходили на проукраинские акции. 23 марта они свалили флагшток перед зданием горсовета и сожгли флаг, вывешенный оккупантами. 2 апреля оккупанты разгоняли митингующих выстрелами и взрывами.

В начале апреля коллаборанты создали фейковую "администрацию города" в Энергодаре.

17 мая Запорожская ОВА сообщила, что оккупанты готовят город к фейковому "референдуму".

Теги: протесты, похищение, митинг, спасатели, война России против Украины, Энергодар, избиение, Дмитрий Орлов, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж G
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (528798)
2
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (339980)
3
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников" (230163)
4
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (57270)
5
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022" (50361)
6
Российский художник показал, как выглядит смерть Путина. Фото (29429)
7
Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру (28706)
8
"Это просто ужас", "Срамота". Волочкова в купальнике возмутила сеть новым шпагатом. Фото (23789)
 
 
 
 