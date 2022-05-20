В Энергодаре оккупанты силой разогнали пожарных, вышедших на митинг в поддержку похищенного начальника – мэр

О похищении Трояна мэр сообщал накануне. По его информации, 18 мая оккупанты приехали в пожарную часть, провели обыск в кабинете начальника отряда, затем опечатали кабинет и увезли спасателя в неизвестном направлении.
На видео митинга спасатели выстроились у здания пожарной части, поставили технику и включили сирену.
Орлов сообщил, что оккупанты разгоняли пожарных силой. "Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники", – написал он.
"Вооруженные каратели – трусы! Они боятся даже молчаливых протестов. Спасателей силой заставили разойтись. Позор оккупантам на весь мир!" – вскоре написал Орлов.
В городе регулярно сообщают о похищении людей оккупантами. Заместитель мэра Иван Самойдюк был похищен еще два месяца назад, и с тех пор с ним нет связи, заявил Орлов 17 мая.
Оккупанты захватили Энергодар еще в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.
Жители Энергодара регулярно выходили на проукраинские акции. 23 марта они свалили флагшток перед зданием горсовета и сожгли флаг, вывешенный оккупантами. 2 апреля оккупанты разгоняли митингующих выстрелами и взрывами.
В начале апреля коллаборанты создали фейковую "администрацию города" в Энергодаре.
17 мая Запорожская ОВА сообщила, что оккупанты готовят город к фейковому "референдуму".