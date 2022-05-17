Оккупанты готовят Энергодар к фейковому "референдуму" – Запорожская ОВА

"Оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому референдуму. Россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к России, а на самом деле окончательно присоединить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить энергетическую систему Украины", – говорится в сообщении.

ОВА также проинформировала о похищениях людей в Энергодаре.

"По сообщениям местных жителей, в Энергодаре российские военные сегодня [16 мая] ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и вывозили в неизвестном направлении. Сейчас сообщают о шести похищенных. Во время преступлений россияне держали всех проживающих в квартирах на автоматном прицеле. Кроме того, сообщают, что российские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления", – сообщили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)