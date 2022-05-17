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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовят Энергодар к фейковому "референдуму" – Запорожская ОВА

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Энергодар временно оккупирован российскими войсками
Энергодар временно оккупирован российскими войсками
Фото: wikipedia.org

Россияне начали готовить временно оккупированный Энергодар Запорожской области к проведению "референдума". Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации в Telegram.

"Оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому референдуму. Россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к России, а на самом деле окончательно присоединить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить энергетическую систему Украины", – говорится в сообщении.

ОВА также проинформировала о похищениях людей в Энергодаре.

"По сообщениям местных жителей, в Энергодаре российские военные сегодня [16 мая] ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и вывозили в неизвестном направлении. Сейчас сообщают о шести похищенных. Во время преступлений россияне держали всех проживающих в квартирах на автоматном прицеле. Кроме того, сообщают, что российские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления", – сообщили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты захватили Энергодар еще в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.

Жители Энергодара регулярно выходили на проукраинские акции. 23 марта они свалили флагшток перед зданием горсовета и сожгли флаг, вывешенный оккупантами. 2 апреля оккупанты разгоняли митингующих выстрелами и взрывами

В начале апреля коллаборанты создали фейковую "администрацию города" в Энергодаре.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: референдум, оккупация, Запорожская область, Запорожская ОГА, война России против Украины, Энергодар, российские оккупанты
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