Оккупанты готовят Энергодар к фейковому "референдуму" – Запорожская ОВА

"Оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому референдуму. Россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к России, а на самом деле окончательно присоединить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить энергетическую систему Украины", – говорится в сообщении.
ОВА также проинформировала о похищениях людей в Энергодаре.
"По сообщениям местных жителей, в Энергодаре российские военные сегодня [16 мая] ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и вывозили в неизвестном направлении. Сейчас сообщают о шести похищенных. Во время преступлений россияне держали всех проживающих в квартирах на автоматном прицеле. Кроме того, сообщают, что российские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления", – сообщили в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты захватили Энергодар еще в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.
Жители Энергодара регулярно выходили на проукраинские акции. 23 марта они свалили флагшток перед зданием горсовета и сожгли флаг, вывешенный оккупантами. 2 апреля оккупанты разгоняли митингующих выстрелами и взрывами.
В начале апреля коллаборанты создали фейковую "администрацию города" в Энергодаре.