Мэр Энергодара призвал власти спасти из плена оккупантов его заместителя, похищенного два месяца назад

"Ровно 60 дней назад был нагло похищен мой первый заместитель Иван Самойдюк. Уже 60 дней ни у меня, ни у семьи Ивана Игнатьевича нет никакой связи с ним. Человек, который в тяжелое время самоотверженно исполнял свои обязанности, сейчас сидит где-то в подвалах и его жизнь зависит от прихоти людей с оружием", – говорится в сообщении.
Орлов подчеркнул, что почти еженедельно происходит обмен пленными, однако его заместитель до сих пор остается в неволе.
По словам мэра, у Самойдюка проблемы со здоровьем, а недоступность лекарств и нормальных условий могут ухудшить его состояние.
"Прошу все государственные службы, занимающиеся вопросом обмена пленными, приложить возможные и невозможные усилия для скорейшего его освобождения!" – написал Орлов.
Фамилию Самойдюка вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук называла 24 марта среди других фамилий 14 мирных украинских граждан – представителей местного самоуправления, похищенных российскими оккупантами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты захватили Энергодар еще в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.
Жители Энергодара регулярно выходили на проукраинские акции. 23 марта они свалили флагшток перед зданием горсовета и сожгли флаг, вывешенный оккупантами. 2 апреля оккупанты разгоняли митингующих выстрелами и взрывами.
В начале апреля коллаборанты создали фейковую "администрацию города" в Энергодаре.
17 мая Запорожская ОВА сообщила, что оккупанты готовят город к фейковому "референдуму".