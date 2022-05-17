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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Энергодара призвал власти спасти из плена оккупантов его заместителя, похищенного два месяца назад

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Уже 60 дней с Самойдюком нет никакой связи
Уже 60 дней с Самойдюком нет никакой связи
Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram

Мэр Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов обратился 17 мая в Telegram к государственным службам с просьбой освободить из плена российских оккупантов его заместителя Ивана Самойдюка.

"Ровно 60 дней назад был нагло похищен мой первый заместитель Иван Самойдюк. Уже 60 дней ни у меня, ни у семьи Ивана Игнатьевича нет никакой связи с ним. Человек, который в тяжелое время самоотверженно исполнял свои обязанности, сейчас сидит где-то в подвалах и его жизнь зависит от прихоти людей с оружием", – говорится в сообщении.

Орлов подчеркнул, что почти еженедельно происходит обмен пленными, однако его заместитель до сих пор остается в неволе.

По словам мэра, у Самойдюка проблемы со здоровьем, а недоступность лекарств и нормальных условий могут ухудшить его состояние.

"Прошу все государственные службы, занимающиеся вопросом обмена пленными, приложить возможные и невозможные усилия для скорейшего его освобождения!" – написал Орлов.

Фамилию Самойдюка вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук называла 24 марта среди других фамилий 14 мирных украинских граждан – представителей местного самоуправления, похищенных российскими оккупантами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты захватили Энергодар еще в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.

Жители Энергодара регулярно выходили на проукраинские акции. 23 марта они свалили флагшток перед зданием горсовета и сожгли флаг, вывешенный оккупантами. 2 апреля оккупанты разгоняли митингующих выстрелами и взрывами.

В начале апреля коллаборанты создали фейковую "администрацию города" в Энергодаре.

17 мая Запорожская ОВА сообщила, что оккупанты готовят город к фейковому "референдуму".

Теги: Украина, Запорожская область, горсовет, пленные, Ирина Верещук, обмен пленными, Энергодар, Дмитрий Орлов, мэр
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