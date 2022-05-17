Мэр Энергодара призвал власти спасти из плена оккупантов его заместителя, похищенного два месяца назад

"Ровно 60 дней назад был нагло похищен мой первый заместитель Иван Самойдюк. Уже 60 дней ни у меня, ни у семьи Ивана Игнатьевича нет никакой связи с ним. Человек, который в тяжелое время самоотверженно исполнял свои обязанности, сейчас сидит где-то в подвалах и его жизнь зависит от прихоти людей с оружием", – говорится в сообщении.

Орлов подчеркнул, что почти еженедельно происходит обмен пленными, однако его заместитель до сих пор остается в неволе.

По словам мэра, у Самойдюка проблемы со здоровьем, а недоступность лекарств и нормальных условий могут ухудшить его состояние.

"Прошу все государственные службы, занимающиеся вопросом обмена пленными, приложить возможные и невозможные усилия для скорейшего его освобождения!" – написал Орлов.

Фамилию Самойдюка вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук называла 24 марта среди других фамилий 14 мирных украинских граждан – представителей местного самоуправления, похищенных российскими оккупантами.

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