В Харьковской области в результате обстрелов оккупантами погибло девять человек, 19 получили ранения – глава ОВА

Видеозапись эфира с участием Синегубова опубликована в его Telegram.
"Нами зафиксировано 19 человек, которые получили ранения, в том числе 9-летний ребенок и, к сожалению, девять человек погибли, среди которых 5-месячный ребенок", – сказал руководитель ОВА.
По словам Синегубова, оккупанты обстреляли Харьков с севера области.
"Враг бил из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган". Кроме того, из артиллерии, модификацию которой сейчас устанавливают наши военные эксперты. По нашим данным, эти удары наносились с севера области, где наши военные держат свои позиции и понемногу отгоняют врага к его границам", – сказал Синегубов.
Он добавил, что ВСУ "на своих позициях стоят крепко и сейчас вопрос о захвате города Харькова не стоит".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 19 мая, захватчиками оккупировано до 25% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Россия обстреляла Харьков днем 26 мая. Под огонь, по данным обладминистрации, попали Шевченковский и Киевский районы. Изначально сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших. Ближе к вечеру число жертв увеличилось до восьми, а пострадавших – до 17. Этот обстрел областного центра – самый мощный за последние дни.