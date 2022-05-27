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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области в результате обстрелов оккупантами погибло девять человек, 19 получили ранения – глава ОВА

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Оккупанты обстреляли Харьков с севера Харьковской области, отметил Синегубов (на фото последствия обстрела города 25 мая)
Оккупанты обстреляли Харьков с севера Харьковской области, отметил Синегубов (на фото – последствия обстрела города 25 мая)
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Российские оккупационные войска 26 мая обстреляли Харьков, а также Харьковский и Богодуховский районы области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Харьковской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Видеозапись эфира с участием Синегубова опубликована в его Telegram.

"Нами зафиксировано 19 человек, которые получили ранения, в том числе 9-летний ребенок и, к сожалению, девять человек погибли, среди которых 5-месячный ребенок", – сказал руководитель ОВА.

По словам Синегубова, оккупанты обстреляли Харьков с севера области.

"Враг бил из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган". Кроме того, из артиллерии, модификацию которой сейчас устанавливают наши военные эксперты. По нашим данным, эти удары наносились с севера области, где наши военные держат свои позиции и понемногу отгоняют врага к его границам", – сказал Синегубов.

Он добавил, что ВСУ "на своих позициях стоят крепко и сейчас вопрос о захвате города Харькова не стоит".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 19 мая, захватчиками оккупировано до 25% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Россия обстреляла Харьков днем 26 мая. Под огонь, по данным обладминистрации, попали Шевченковский и Киевский районы. Изначально сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших. Ближе к вечеру число жертв увеличилось до восьми, а пострадавших – до 17. Этот обстрел областного центра – самый мощный за последние дни.

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