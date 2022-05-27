В Харьковской области в результате обстрелов оккупантами погибло девять человек, 19 получили ранения – глава ОВА

Видеозапись эфира с участием Синегубова опубликована в его Telegram.

"Нами зафиксировано 19 человек, которые получили ранения, в том числе 9-летний ребенок и, к сожалению, девять человек погибли, среди которых 5-месячный ребенок", – сказал руководитель ОВА.

По словам Синегубова, оккупанты обстреляли Харьков с севера области.

"Враг бил из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган". Кроме того, из артиллерии, модификацию которой сейчас устанавливают наши военные эксперты. По нашим данным, эти удары наносились с севера области, где наши военные держат свои позиции и понемногу отгоняют врага к его границам", – сказал Синегубов.

Он добавил, что ВСУ "на своих позициях стоят крепко и сейчас вопрос о захвате города Харькова не стоит".

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