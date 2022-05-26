За сутки в Харьковской области двое погибших и 15 раненых из-за российских обстрелов – Синегубов

Синегубов: Россияне пытаются улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, в результате обстрела Балаклеи 25 мая были ранены 10 человек, в том числе девятилетний ребенок. Двое мужчин (64 и 82 года) погибли.

"Вывезти из Балаклеи в Харьков удалось только девятилетнюю девочку, она находится в стабильно тяжелом состоянии", – написал Синегубов. Других пациентов госпитализировали в больницу временно оккупированного Купянска.

Кроме того, оккупанты обстреляли село Циркуны (горели жилые дома, один человек пострадал), Чугуевский район (один пострадавший).

Под обстрел попал и район Пятихатки в Харькове. Там пострадал 62-летний мужчина.

Сегодня утром обстрелы продолжились – оккупанты атаковали Золочевскую общину и Слатино в Дергачевской общине (двое раненых).

"Наши Вооруженные силы Украины ведут интенсивные бои с российскими оккупантами. Горячее всего на Изюмщине. Россияне пытаются там улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск", – рассказал Синегубов.

Он подчеркнул, что украинские военные удерживают занятые рубежи.

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