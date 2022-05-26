За сутки в Харьковской области двое погибших и 15 раненых из-за российских обстрелов – Синегубов

По его словам, в результате обстрела Балаклеи 25 мая были ранены 10 человек, в том числе девятилетний ребенок. Двое мужчин (64 и 82 года) погибли.
"Вывезти из Балаклеи в Харьков удалось только девятилетнюю девочку, она находится в стабильно тяжелом состоянии", – написал Синегубов. Других пациентов госпитализировали в больницу временно оккупированного Купянска.
Кроме того, оккупанты обстреляли село Циркуны (горели жилые дома, один человек пострадал), Чугуевский район (один пострадавший).
Под обстрел попал и район Пятихатки в Харькове. Там пострадал 62-летний мужчина.
Сегодня утром обстрелы продолжились – оккупанты атаковали Золочевскую общину и Слатино в Дергачевской общине (двое раненых).
"Наши Вооруженные силы Украины ведут интенсивные бои с российскими оккупантами. Горячее всего на Изюмщине. Россияне пытаются там улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск", – рассказал Синегубов.
Он подчеркнул, что украинские военные удерживают занятые рубежи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова на 19 мая, захватчиками оккупировано до 25% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.