В районе Изюма оккупанты на отдельных участках пытались провести разведку боем, но понесли потери и отступили – Харьковская ОВА

Боевые действия в Харьковской области продолжаются. За прошедшие сутки оккупанты обстреливали позиции Вооруженных сил Украины и готовили новые попытки пойти в наступление. На харьковском направлении оккупанты сосредоточились на обороне, отметил Синегубов.
По данным ОВА, за прошедшие сутки оккупанты обстреливали Харьков и населенные пункты области. Вчера из реактивных систем залпового огня был обстрелян Киевский район.
Сегодня утром российская армия нанесла удары в районе Павлова Поля, снаряд упал возле остановки общественного транспорта. Один мужчина получил ранения от взрывной волны. За сутки в целом по Харькову – двое раненых.
Также были обстреляны Циркуны, в результате чего два человека получили ранения. В Первомайском – один раненый. Один гражданский пострадал от обстрелов Балаклеи.
Ночью захватчики обстреляли Чугуевский район, после чего загорелись частные дома, магазин и кафе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 19 мая, оккупировано до 25% территории региона.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.