В районе Изюма оккупанты на отдельных участках пытались провести разведку боем, но понесли потери и отступили – Харьковская ОВА

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали Харьков и населенные пункты области Фото: ЕРА

Боевые действия в Харьковской области продолжаются. За прошедшие сутки оккупанты обстреливали позиции Вооруженных сил Украины и готовили новые попытки пойти в наступление. На харьковском направлении оккупанты сосредоточились на обороне, отметил Синегубов.

По данным ОВА, за прошедшие сутки оккупанты обстреливали Харьков и населенные пункты области. Вчера из реактивных систем залпового огня был обстрелян Киевский район.

Сегодня утром российская армия нанесла удары в районе Павлова Поля, снаряд упал возле остановки общественного транспорта. Один мужчина получил ранения от взрывной волны. За сутки в целом по Харькову – двое раненых.

Также были обстреляны Циркуны, в результате чего два человека получили ранения. В Первомайском – один раненый. Один гражданский пострадал от обстрелов Балаклеи.

Ночью захватчики обстреляли Чугуевский район, после чего загорелись частные дома, магазин и кафе.

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