На Донбассе – обстрелы по линии фронта, критическая ситуация в Чернобаевке, погибшие в Николаеве и Харьковской области – сводка ОП

Отмечается, что в Киевской области спокойно, ночью было несколько сигналов воздушной тревоги. Вечером 28 мая сработала ПВО в Бучанском районе. Жертв и разрушений нет.

В Днепропетровской области ночь и утро прошли спокойно, но накануне вечером оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. Разрушено промышленное предприятие. Люди не пострадали.

В Харькове ночь прошла относительно спокойно. В течение суток пострадавших нет. Но в Харьковской области в течение суток обстреливали Балаклею и Савинцы – три человека ранены, в городе Золочев — два человека пострадали, в селе Коробочкино – один. Вечером возле Барвенкового (Изюмский район) погибла от обстрелов женщина 60 лет.

В Луганской области продолжаются боевые действия в Северодонецке. По информации ОП, россияне пытались взять город ко Дню Северодонецка (сегодня, 29 мая). В Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку. Один человек погиб на месте, четыре местных жителя госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Авиаударом разрушен кинотеатр "Дружба", повреждены 22 дома.

В Донецкой области идут обстрелы по всей линии фронта. За минувшие сутки – двое погибших и трое раненых. На территории области нет газоснабжения, частично отсутствуют вода и электричество.

В Николаеве 28 мая удар пришелся на жилые кварталы. Как минимум два боеприпаса разорвались прямо во дворах многоэтажек. В результате обстрела повреждено несколько многоквартирных домов. Один человек погиб на месте, шестеро, по данным ОП, пострадали. Мэр города накануне сообщал о семи раненых, из них двое – в тяжелом состоянии. Также днем были обстрелы в Ингульской и Широковской общинах Николаевской области, потерпевших и повреждений, по предварительной информации, нет. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Херсонской области стабильно горячими точками остаются населенные пункты Великоалександровской, Нововоронцовской, Калиновской, Высокопольской, Чернобыльской общин. Боевые действия в этих общинах продолжались практически весь день, люди снова фиксировали множество боевой техники и авиацию. "В результате обстрелов критическая ситуация в Чернобаевке. Вчера из-за боевых действий получили травмы мирные люди, еще один мужчина погиб", – говорится в сообщении.

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