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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в Украине уничтожили 150 оккупантов, восемь танков и 12 боевых бронированных машин – Генштаб ВСУ

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Украинские военные уничтожили 1338 российских танков и другую технику
Украинские военные уничтожили 1338 российских танков и другую технику
Фото: EPA

Потери российских оккупантов в войне против Украины достигли около 30 150 военных. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 29 мая.

За сутки украинские военные ликвидировали около 150 оккупантов. Другие потери оккупантов за время полномасштебного вторжения составили:

  • танки – 1338 (+8);
  • боевые бронированные машины – 3270 (+12);
  • артиллерийские системы – 631 (+3);
  • РСЗО – 203;
  • средства ПВО – 93;
  • самолеты – 207;
  • вертолеты – 174;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1);
  • крылатые ракеты – 116;
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2240 (+14);
  • специальная техника – 48.

"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/327706276209124

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Генштаб ВСУ, танки, военная техника, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
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