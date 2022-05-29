За сутки в Украине уничтожили 150 оккупантов, восемь танков и 12 боевых бронированных машин – Генштаб ВСУ

За сутки украинские военные ликвидировали около 150 оккупантов. Другие потери оккупантов за время полномасштебного вторжения составили:
- танки – 1338 (+8);
- боевые бронированные машины – 3270 (+12);
- артиллерийские системы – 631 (+3);
- РСЗО – 203;
- средства ПВО – 93;
- самолеты – 207;
- вертолеты – 174;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1);
- крылатые ракеты – 116;
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2240 (+14);
- специальная техника – 48.
"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)