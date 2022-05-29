За сутки в Украине уничтожили 150 оккупантов, восемь танков и 12 боевых бронированных машин – Генштаб ВСУ

За сутки украинские военные ликвидировали около 150 оккупантов. Другие потери оккупантов за время полномасштебного вторжения составили:

танки – 1338 (+8);

боевые бронированные машины – 3270 (+12);

артиллерийские системы – 631 (+3);

РСЗО – 203;

средства ПВО – 93;

самолеты – 207;

вертолеты – 174;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1);

крылатые ракеты – 116;

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2240 (+14);

специальная техника – 48.

"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)