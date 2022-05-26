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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Укрзалізниці" предложили российским матерям бесплатные билеты, чтобы приехать за телами сыновей

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Украина тратит на хранение тел российских военных до 100 литров дизельного топлива на вагон в день
Украина тратит на хранение тел российских военных до 100 литров дизельного топлива на вагон в день
Фото: EPA

"Укрзалізниця" предлагает матерям погибших российских солдат бесплатные билеты, чтобы забрать тела своих сыновей, погибших при вторжении в Украину. Об этом рассказал в интервью российскому изданию "Медуза" глава правления компании Александр Камышин.

По его словам, сейчас "Укрзалізниця" держит около 270 тел мертвых оккупантов в вагонах-рефрижераторах в разных городах, где велись и ведутся активные боевые действия.

"Русские кидают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того, чтобы эти тела хранить, чтобы поддерживать в рефрижераторах температуру. Если русским тела их солдат не нужны, мы же не можем их просто взять и выбросить? Мы к русским мертвым относимся лучше, чем они к нам живым", – прокомментировал Камышин. 

Он отметил, что Украина ждет обращения от российских властей или матерей погибших, чтобы передать им тела. Однако таких запросов не поступало. Камышин предполагает, что многие матери даже не догадываются о том, где находятся их сыновья.

"Мы готовы дать бесплатные билеты российским матерям, которые приедут забирать тела своих детей. Сделаем все бесплатно: довезем-отвезем, отдадим. Нам чужого не надо", – сказал Камышин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 26 мая, достигли около 29 450 человек личного состава, 1305 танков, 206 самолетов, 170 вертолетов и 13 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Россия официально признала гибель 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 7 апреля признал, что армия РФ понесла "значительные потери войск" за время полномасштабного вторжения в Украину.

"Когда началась война... Они просто делали вид, что нет никаких трупов. Потом уже, когда начали признавать, они брали немножечко. Сейчас только они начинают думать о том, чтобы забрать. Мы подключали и ООН, и Красный Крест, мы говорили: "Мешки заберите". Горы, горы трупов их военных", – рассказал 21 мая президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Укрзалізниця, вагоны, война России против Украины, билеты, погибшие, российские военные, потери России, погибшие российские военные, Александр Камышин, российские оккупанты
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