В "Укрзалізниці" предложили российским матерям бесплатные билеты, чтобы приехать за телами сыновей

Украина тратит на хранение тел российских военных до 100 литров дизельного топлива на вагон в день Фото: EPA

По его словам, сейчас "Укрзалізниця" держит около 270 тел мертвых оккупантов в вагонах-рефрижераторах в разных городах, где велись и ведутся активные боевые действия.

"Русские кидают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того, чтобы эти тела хранить, чтобы поддерживать в рефрижераторах температуру. Если русским тела их солдат не нужны, мы же не можем их просто взять и выбросить? Мы к русским мертвым относимся лучше, чем они к нам живым", – прокомментировал Камышин.

Он отметил, что Украина ждет обращения от российских властей или матерей погибших, чтобы передать им тела. Однако таких запросов не поступало. Камышин предполагает, что многие матери даже не догадываются о том, где находятся их сыновья.

"Мы готовы дать бесплатные билеты российским матерям, которые приедут забирать тела своих детей. Сделаем все бесплатно: довезем-отвезем, отдадим. Нам чужого не надо", – сказал Камышин.

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