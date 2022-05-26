В "Укрзалізниці" предложили российским матерям бесплатные билеты, чтобы приехать за телами сыновей

По его словам, сейчас "Укрзалізниця" держит около 270 тел мертвых оккупантов в вагонах-рефрижераторах в разных городах, где велись и ведутся активные боевые действия.
"Русские кидают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того, чтобы эти тела хранить, чтобы поддерживать в рефрижераторах температуру. Если русским тела их солдат не нужны, мы же не можем их просто взять и выбросить? Мы к русским мертвым относимся лучше, чем они к нам живым", – прокомментировал Камышин.
Он отметил, что Украина ждет обращения от российских властей или матерей погибших, чтобы передать им тела. Однако таких запросов не поступало. Камышин предполагает, что многие матери даже не догадываются о том, где находятся их сыновья.
"Мы готовы дать бесплатные билеты российским матерям, которые приедут забирать тела своих детей. Сделаем все бесплатно: довезем-отвезем, отдадим. Нам чужого не надо", – сказал Камышин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 26 мая, достигли около 29 450 человек личного состава, 1305 танков, 206 самолетов, 170 вертолетов и 13 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".
Россия официально признала гибель 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 7 апреля признал, что армия РФ понесла "значительные потери войск" за время полномасштабного вторжения в Украину.
"Когда началась война... Они просто делали вид, что нет никаких трупов. Потом уже, когда начали признавать, они брали немножечко. Сейчас только они начинают думать о том, чтобы забрать. Мы подключали и ООН, и Красный Крест, мы говорили: "Мешки заберите". Горы, горы трупов их военных", – рассказал 21 мая президент Украины Владимир Зеленский.