"Адская вечеринка". Украинские военные показали видео уничтожения российской техники близ Гуляйполя

"На одном из хуторов Гуляйпольщины орки организовали массированный движ. Очень суетились – видимо, искали диджея и музыкальные инструменты. С помощью пушкарей 45-й бригады во взаимодействии с аэроразведкой департамента военной контрразведки СБУ и "Азовом" им организована адская вечеринка. Вписка на хуторе засчитана", – говорится в сообщении.
Уточняется, что при съемке видео "ни один Человек не пострадал".
Генштаб ВСУ, опубликовав это же видео, отметил, что точность боевой работы артиллерии "стала еще лучше".
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.
В Запорожской области оккупанты в начале мая начали активно применять авиацию и артиллерию.