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"Адская вечеринка". Украинские военные показали видео уничтожения российской техники близ Гуляйполя

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В ВСУ отметили, что обстрел боевой техники оккупантов устроили 45-я бригада, аэроразведка СБУ и полк Нацгвардии "Азов"
В ВСУ отметили, что обстрел боевой техники оккупантов устроили 45-я бригада, аэроразведка СБУ и полк Нацгвардии "Азов"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ вечером 27 мая опубликовала в Facebook видео уничтожения личного состава и техники россиян в Запорожской области. Когда это произошло, не уточнялось.

"На одном из хуторов Гуляйпольщины орки организовали массированный движ. Очень суетились – видимо, искали диджея и музыкальные инструменты. С помощью пушкарей 45-й бригады во взаимодействии с аэроразведкой департамента военной контрразведки СБУ и "Азовом" им организована адская вечеринка. Вписка на хуторе засчитана", – говорится в сообщении.

Уточняется, что при съемке видео "ни один Человек не пострадал". 

https://www.facebook.com/45oabr/videos/3152584148332938/

Генштаб ВСУ, опубликовав это же видео, отметил, что точность боевой работы артиллерии "стала еще лучше".

Контекст:

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

В Запорожской области оккупанты в начале мая начали активно применять авиацию и артиллерию.

Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, Запорожская область, артиллерия, война России против Украины, Гуляйполе
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