"Адская вечеринка". Украинские военные показали видео уничтожения российской техники близ Гуляйполя

В ВСУ отметили, что обстрел боевой техники оккупантов устроили 45-я бригада, аэроразведка СБУ и полк Нацгвардии "Азов" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На одном из хуторов Гуляйпольщины орки организовали массированный движ. Очень суетились – видимо, искали диджея и музыкальные инструменты. С помощью пушкарей 45-й бригады во взаимодействии с аэроразведкой департамента военной контрразведки СБУ и "Азовом" им организована адская вечеринка. Вписка на хуторе засчитана", – говорится в сообщении.

Уточняется, что при съемке видео "ни один Человек не пострадал".

Генштаб ВСУ, опубликовав это же видео, отметил, что точность боевой работы артиллерии "стала еще лучше".