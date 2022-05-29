ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области оккупанты пытаются удерживать рубежи и минируют местность, на Донбассе усиливают группировку и ведут наступление – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные отбивают атаки врага, а на некоторых направлениях идут в наступление
Украинские военные отбивают атаки врага, а на некоторых направлениях идут в наступление
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Начались девяносто пятые сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, бои продолжаются. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 29 мая.

По информации Генштаба, на волынском и полесском направлениях отмечается, что Беларусь усилила меры оперативной и боевой подготовки в ходе "проверки сил реагирования вооруженных сил Беларуси". Сохраняется угроза нанесения с ее территории ракетно-авиационных ударов по украинским инфраструктурным объектам.

На северском направлении оккупанты продолжают прикрывать участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстреляли из минометов украинские позиции в Сумской области.

На слобожанском направлении враг ведет обстрелы, чтобы не дать украинским войскам дальше продвинуться к госгранице. Занимается восполнением потерь вооружения и военной техники. На харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений Сил обороны. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая. Продолжили дистанционно минировать местность на возможных направлениях действий Сил обороны.

В славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия россияне сосредоточили на удержании занятых позиций и создании условий для возобновления наступления, а также обстреливали из артиллерии гражданскую инфраструктуря в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других. Продолжил наносить авиаудары в районе Долгенького.

На донецком направлении россияне ведут наступательные действия. Активно применяют силы и средства ракетных войск и артиллерии и радиоэлектронной борьбы. Увеличили интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации. На лиманском направлении оккупанты усиливают группировку. Применили штурмовую авиацию вблизи Дибровы. Пытаются закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

На северодонецком направлении враги при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в районе города Северодонецка, бои продолжаются. В районе населенного пункта Боброво враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Силами штурмовой авиации нанес авиационные удары в районе Устиновки.

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на бахмутском направлении. При поддержке огня минометов и артиллерии враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка. Удачи не имел, понес потери, отошел. Силами армейской авиации нанес авиаудары вблизи Яковлевки.

На авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Каменка и Веселое, успеха не имел.

На кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты активных наступательных действий не вели, но обстреливали гражданскую инфраструктуру по линии столкновения.

На южнобужском направлении враг, в результате наступления украинских подразделений понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка. Принимает меры по восстановлению утраченных позиций за счет перекидывания резервов и обстреливает гражданскую инфраструктуру. 

"В целях восполнения потерь враг усиливает группировку снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники, в частности, танками Т-62 и БМП-1", – отметили в Генштабе. 

Из-за потерь оккупантов в аннексированном Крыму оккупационная администрация распорядилась прекратить прием гражданского населения, чтобы освободить койко-места для раненых. Интенсивно производится сбор донорской крови.

"За минувшие сутки только на донецком и луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10". Несет враг потери и по другим направлениям", – добавили в Генштабе. 

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. 26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко проинформировал, что оккупанты заняли большую часть Лимана. В Северодонецке оккупанты пока только на окраинах, идут бои, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Теги: Генштаб ВСУ, оборона, артиллерия, ВСУ, обстрелы, авиаудар, наступление, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне
  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне
"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото
"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото
  "Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны
  "Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны
"Это реально полезная история". Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль
"Это реально полезная история". Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
"Теперь мы настоящий военный отряд". Полякова рассказала, кто из знаменитостей присоединился к записи поздравлений для украинских защитников
"Теперь мы настоящий военный отряд". Полякова рассказала, кто из знаменитостей присоединился к записи поздравлений для украинских защитников
  Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео
  Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (144341)
2
Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки (77103)
3
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (62271)
4
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (58133)
5
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (38855)
6
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (33828)
7
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (30629)
8
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ (29864)
 
 
 
 