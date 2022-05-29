В Харьковской области оккупанты пытаются удерживать рубежи и минируют местность, на Донбассе усиливают группировку и ведут наступление – Генштаб

По информации Генштаба, на волынском и полесском направлениях отмечается, что Беларусь усилила меры оперативной и боевой подготовки в ходе "проверки сил реагирования вооруженных сил Беларуси". Сохраняется угроза нанесения с ее территории ракетно-авиационных ударов по украинским инфраструктурным объектам.
На северском направлении оккупанты продолжают прикрывать участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстреляли из минометов украинские позиции в Сумской области.
На слобожанском направлении враг ведет обстрелы, чтобы не дать украинским войскам дальше продвинуться к госгранице. Занимается восполнением потерь вооружения и военной техники. На харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений Сил обороны. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая. Продолжили дистанционно минировать местность на возможных направлениях действий Сил обороны.
В славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия россияне сосредоточили на удержании занятых позиций и создании условий для возобновления наступления, а также обстреливали из артиллерии гражданскую инфраструктуря в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других. Продолжил наносить авиаудары в районе Долгенького.
На донецком направлении россияне ведут наступательные действия. Активно применяют силы и средства ракетных войск и артиллерии и радиоэлектронной борьбы. Увеличили интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации. На лиманском направлении оккупанты усиливают группировку. Применили штурмовую авиацию вблизи Дибровы. Пытаются закрепиться в районе населенного пункта Лиман.
На северодонецком направлении враги при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в районе города Северодонецка, бои продолжаются. В районе населенного пункта Боброво враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Силами штурмовой авиации нанес авиационные удары в районе Устиновки.
Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на бахмутском направлении. При поддержке огня минометов и артиллерии враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка. Удачи не имел, понес потери, отошел. Силами армейской авиации нанес авиаудары вблизи Яковлевки.
На авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Каменка и Веселое, успеха не имел.
На кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты активных наступательных действий не вели, но обстреливали гражданскую инфраструктуру по линии столкновения.
На южнобужском направлении враг, в результате наступления украинских подразделений понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка. Принимает меры по восстановлению утраченных позиций за счет перекидывания резервов и обстреливает гражданскую инфраструктуру.
"В целях восполнения потерь враг усиливает группировку снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники, в частности, танками Т-62 и БМП-1", – отметили в Генштабе.
Из-за потерь оккупантов в аннексированном Крыму оккупационная администрация распорядилась прекратить прием гражданского населения, чтобы освободить койко-места для раненых. Интенсивно производится сбор донорской крови.
"За минувшие сутки только на донецком и луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10". Несет враг потери и по другим направлениям", – добавили в Генштабе.
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. 26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.
27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко проинформировал, что оккупанты заняли большую часть Лимана. В Северодонецке оккупанты пока только на окраинах, идут бои, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.