В Харьковской области оккупанты пытаются удерживать рубежи и минируют местность, на Донбассе усиливают группировку и ведут наступление – Генштаб

Украинские военные отбивают атаки врага, а на некоторых направлениях идут в наступление Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По информации Генштаба, на волынском и полесском направлениях отмечается, что Беларусь усилила меры оперативной и боевой подготовки в ходе "проверки сил реагирования вооруженных сил Беларуси". Сохраняется угроза нанесения с ее территории ракетно-авиационных ударов по украинским инфраструктурным объектам.

На северском направлении оккупанты продолжают прикрывать участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстреляли из минометов украинские позиции в Сумской области.

На слобожанском направлении враг ведет обстрелы, чтобы не дать украинским войскам дальше продвинуться к госгранице. Занимается восполнением потерь вооружения и военной техники. На харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений Сил обороны. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая. Продолжили дистанционно минировать местность на возможных направлениях действий Сил обороны.

В славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия россияне сосредоточили на удержании занятых позиций и создании условий для возобновления наступления, а также обстреливали из артиллерии гражданскую инфраструктуря в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других. Продолжил наносить авиаудары в районе Долгенького.

На донецком направлении россияне ведут наступательные действия. Активно применяют силы и средства ракетных войск и артиллерии и радиоэлектронной борьбы. Увеличили интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации. На лиманском направлении оккупанты усиливают группировку. Применили штурмовую авиацию вблизи Дибровы. Пытаются закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

На северодонецком направлении враги при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в районе города Северодонецка, бои продолжаются. В районе населенного пункта Боброво враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Силами штурмовой авиации нанес авиационные удары в районе Устиновки.

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на бахмутском направлении. При поддержке огня минометов и артиллерии враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка. Удачи не имел, понес потери, отошел. Силами армейской авиации нанес авиаудары вблизи Яковлевки.

На авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Каменка и Веселое, успеха не имел.

На кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты активных наступательных действий не вели, но обстреливали гражданскую инфраструктуру по линии столкновения.

На южнобужском направлении враг, в результате наступления украинских подразделений понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка. Принимает меры по восстановлению утраченных позиций за счет перекидывания резервов и обстреливает гражданскую инфраструктуру.

"В целях восполнения потерь враг усиливает группировку снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники, в частности, танками Т-62 и БМП-1", – отметили в Генштабе.

Из-за потерь оккупантов в аннексированном Крыму оккупационная администрация распорядилась прекратить прием гражданского населения, чтобы освободить койко-места для раненых. Интенсивно производится сбор донорской крови.

"За минувшие сутки только на донецком и луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены один танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА типа "Орлан-10". Несет враг потери и по другим направлениям", – добавили в Генштабе.