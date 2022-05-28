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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Только мародерство и террор, никакого восстановления". Советник мэра Мариуполя сообщил, что в город вошла большая группа кадыровцев

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Оккупанты отдали Мариуполь на откуп кадыровцам на разграбление, отметил Андрющенко
Оккупанты отдали Мариуполь на откуп кадыровцам на разграбление, отметил Андрющенко
Фото: Андрющенко Time / Telegram

27 мая в Мариуполь вошла большая группа кадыровцев. Об этом 17 мая в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Все вместе. Вчера вечером поступила информация, что в Мариуполь вошла большая группа кадыровцев. Сегодня возобновили реальные попытки погрузки металлопроката в мариупольском порту, – написал Андрющенко. – Это указывает, что оккупанты отдали Мариуполь на откуп кадыровцам на разграбление и не будет никакого "восстановления". Только мародерство и террор".

Андрющенко отмечал 28 мая в Telegram, что оккупанты начали погрузку металлопроката из мариупольского порта.

"Поскольку нет подтверждения разблокировки "новых ворот", металл будут вывозить малыми партиями. Продолжаем фиксировать и следить", – подчеркнул он.

Советник мэра Мариуполя обратился к СМИ за помощью по установке грузополучателей и маршрута судов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В минобороны России 24 мая заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов.

В Мариупольском горсовете не исключают, что сообщениями о гуманитарном коридоре Россия пытается прикрыть сделки по вывозу металлопродукции и зерна на десятки миллионов долларов.

27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить металл и зерно.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова 28 мая сообщила в Facebook, что российские военные разминировали часть морского порта Мариуполя и первым кораблем отправили 3 тыс. тонн металлопродукции в Ростов-на-Дону.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Мариуполь, советник, мародеры, война России против Украины, российские военные, мэр, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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