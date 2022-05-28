"Только мародерство и террор, никакого восстановления". Советник мэра Мариуполя сообщил, что в город вошла большая группа кадыровцев

Оккупанты отдали Мариуполь на откуп кадыровцам на разграбление, отметил Андрющенко Фото: Андрющенко Time / Telegram

"Мариуполь. Все вместе. Вчера вечером поступила информация, что в Мариуполь вошла большая группа кадыровцев. Сегодня возобновили реальные попытки погрузки металлопроката в мариупольском порту, – написал Андрющенко. – Это указывает, что оккупанты отдали Мариуполь на откуп кадыровцам на разграбление и не будет никакого "восстановления". Только мародерство и террор".

Андрющенко отмечал 28 мая в Telegram, что оккупанты начали погрузку металлопроката из мариупольского порта.

"Поскольку нет подтверждения разблокировки "новых ворот", металл будут вывозить малыми партиями. Продолжаем фиксировать и следить", – подчеркнул он.

Советник мэра Мариуполя обратился к СМИ за помощью по установке грузополучателей и маршрута судов.

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