"Только мародерство и террор, никакого восстановления". Советник мэра Мариуполя сообщил, что в город вошла большая группа кадыровцев

"Мариуполь. Все вместе. Вчера вечером поступила информация, что в Мариуполь вошла большая группа кадыровцев. Сегодня возобновили реальные попытки погрузки металлопроката в мариупольском порту, – написал Андрющенко. – Это указывает, что оккупанты отдали Мариуполь на откуп кадыровцам на разграбление и не будет никакого "восстановления". Только мародерство и террор".
Андрющенко отмечал 28 мая в Telegram, что оккупанты начали погрузку металлопроката из мариупольского порта.
"Поскольку нет подтверждения разблокировки "новых ворот", металл будут вывозить малыми партиями. Продолжаем фиксировать и следить", – подчеркнул он.
Советник мэра Мариуполя обратился к СМИ за помощью по установке грузополучателей и маршрута судов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В минобороны России 24 мая заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов.
В Мариупольском горсовете не исключают, что сообщениями о гуманитарном коридоре Россия пытается прикрыть сделки по вывозу металлопродукции и зерна на десятки миллионов долларов.
27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить металл и зерно.
Омбудсмен Украины Людмила Денисова 28 мая сообщила в Facebook, что российские военные разминировали часть морского порта Мариуполя и первым кораблем отправили 3 тыс. тонн металлопродукции в Ростов-на-Дону.