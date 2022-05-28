Россияне вывезли из Мариуполя 3 тыс. тонн металла – омбудсмен

"Вслед за похищением украинского зерна кафиры прибегли к вывозу металлопродукции из Мариуполя. Для этого они разминировали часть морского порта. Первым кораблем из Мариуполя в Ростов-на-Дону оккупанты отправляют 3 тыс. тонн металлопродукции", – написала она.
Кроме того, для более удобного вывоза награбленного оккупанты начали восстанавливать железнодорожное сообщение в Мариуполе и Волновахе, добавила Денисова.
"До оккупации на территории порта находилось до 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет $170 млн. Своими действиями оккупант нарушает IV Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 8 Римского устава Международного уголовного суда", – подчеркнула омбудсмен.
Денисова попросила Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В минобороны России 24 мая заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов.
В Мариупольском горсовете не исключают, что сообщениями о гуманитарном коридоре Россия пытается прикрыть сделки по вывозу металлопродукции и зерна на десятки миллионов долларов.
27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить металл и зерно.