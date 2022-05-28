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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спутник заснял суда, которыми российские оккупанты могут вывозить из порта Мариуполя металл и зерно

По информации администрации Мариупольского порта, с 24 февраля у в акватории порта находятся шесть грузовых судов под иностранными флагами
По информации администрации Мариупольского порта, с 24 февраля у в акватории порта находятся шесть грузовых судов под иностранными флагами
Фото: marinetraffic.com

Спутник зафиксировал в оккупированном порту Мариуполя Донецкой области движение грузовых судов, по которым захватчики могут вывозить металл и зерно. Как свидетельствуют снимки Planet Labs, которые есть в распоряжении "Радіо Свобода", эти корабли переместились к причалам, где, по данным Мариупольского горсовета, обычно отгружают продукцию.

По информации от администрации Мариупольского порта, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в акватории порта находятся шесть грузовых судов под иностранными флагами.

Два из них – это Lady Augusta (Ямайка, Северная Америка) и Tzarevna (Мальта), установили журналисты, проанализировав спутниковые снимки Planet Labs вместе с профильным экспертом. 24 мая спутник зафиксировал их у причалов – в частности, где расположен зерновой терминал.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Ранее Tzarevna находилась у других причалов порта – где, по данным Мариупольского горсовета, обычно происходит загрузка металлических изделий. Об этом свидетельствует спутниковый снимок 11 мая. Lady Augusta была пришвартована неподалеку.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Теперь к причалам по погрузке металла переместились другие три судна. Это Blue Star-1 (Панама, Центральная Америка), Azburg (Доминика) и Azov Concord (Мальта).

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Как отмечают журналисты, раньше они стояли у причалов рядом с одним из выходов в Азовское море, который называется "Новые ворота". Об этом свидетельствует фотография Planet Labs за 11 мая. Тогда же спутник зафиксировал рядом с ними еще одно судно – Smarta (Либерия).

Омбудсмен Людмила Денисова писала, этот сухогруз зашел в порт Мариуполя еще до начала полномасштабного вторжения и не смог выйти из-за оккупации, а членов экипажа захватили и увезли в неизвестном направлении. С этого времени Smarta свою дислокацию не менял.

В комментарии изданию "Экономическая правда" директор ГП "Мариупольский торговый порт" Игорь Барский сообщал, что на территории предприятия остается около 200 тыс. тонн металла и чугуна стоимостью более $170 млн. Журналистам "Радіо Свободи" Барский уточнил, что подавляющее количество металла принадлежит компании "Метинвест".

В "Метинвесте" это подтвердили и сообщили, что часть металлических изделий уже была загружена на судно Tzarevna, которое осталось в порту. До начала полномасштабного вторжения эта продукция готовилась к экспорту в Италию. Другой металл и чугун на территории порта, отметили в "Метинвесте" – это продукция "Азовстали" и "Металлургического комбината имени Ильича", которые под оккупацией подвергались постоянным обстрелам со стороны военных РФ.

Но на территории порта оставался не только металл. Директор порта сообщил, что там были склады с зерном.

"Это более 3,4 тыс. тонн зерна, оставшихся на складах. Еще 9 тыс. тонн были загружены на одно из судов, но оно уже не смогло выйти из порта", – добавил Барский.

Контекст:

В минобороны России 24 мая заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов.

В Мариупольском горсовете не исключают, что сообщениями о гуманитарном коридоре Россия пытается прикрыть сделки по вывозу металлопродукции и зерна на десятки миллионов долларов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, оккупация, Мариуполь, спутник, порт, зерно
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