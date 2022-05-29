Оккупанты нанесли ущерб спортивной инфраструктуре Украины на $110 млн – Минспорта

В результате боевых действий и вражеских обстрелов полностью разрушены или повреждены более 70 объектов спортивной инфраструктуры, отметил Гутцайт Фото: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook

Об этом 28 мая в эфире национального телемарафона сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, его цитирует пресс-центр Минспорта.

В частности, в результате боевых действий и вражеских обстрелов полностью разрушены или повреждены более 70 объектов спортивной инфраструктуры, отметил Гутцайт.

"Мы собираем данные, уже работает группа по восстановлению спортивной инфраструктуры и в целом спорта после окончания войны. Уже нарабатываем, что придется восстановить, что построить, какие условия мы должны создать для спортсменов. Планов много, потому что необходимо сохранить спорт высших достижений, чтобы Украина была конкурентоспособна на Олимпийских играх не только в 2024 году, но и в 2028-м и всех дальнейших", – подчеркнул глава Минспорта.

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