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Оккупанты нанесли ущерб спортивной инфраструктуре Украины на $110 млн – Минспорта

В результате боевых действий и вражеских обстрелов полностью разрушены или повреждены более 70 объектов спортивной инфраструктуры, отметил Гутцайт
В результате боевых действий и вражеских обстрелов полностью разрушены или повреждены более 70 объектов спортивной инфраструктуры, отметил Гутцайт
Фото: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля российские оккупационные войска нанесли ущерб спортивной инфраструктуре Украины на сумму около $110 млн.

Об этом 28 мая в эфире национального телемарафона сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, его цитирует пресс-центр Минспорта.

В частности, в результате боевых действий и вражеских обстрелов полностью разрушены или повреждены более 70 объектов спортивной инфраструктуры, отметил Гутцайт.

"Мы собираем данные, уже работает группа по восстановлению спортивной инфраструктуры и в целом спорта после окончания войны. Уже нарабатываем, что придется восстановить, что построить, какие условия мы должны создать для спортсменов. Планов много, потому что необходимо сохранить спорт высших достижений, чтобы Украина была конкурентоспособна на Олимпийских играх не только в 2024 году, но и в 2028-м и всех дальнейших", – подчеркнул глава Минспорта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: Россия, Украина, спорт, оккупация, Министерство молодежи и спорта, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ущерб, спортсмены, разрушения, инфраструктура, Вадим Гутцайт, российские оккупанты
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