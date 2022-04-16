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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия и ФК "Боруссия" (Дортмунд) готовы помочь с восстановлением стадиона имени Гагарина в Чернигове – Ткаченко

Стадион имени Гагарина в Чернигове российские оккупанты бомбили три ночи подряд, сообщил представитель пресс-службы местного ФК "Десна"
Стадион имени Гагарина в Чернигове российские оккупанты бомбили три ночи подряд, сообщил представитель пресс-службы местного ФК "Десна"
Фото: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook

Германия и футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) готовы помочь с восстановлением разрушенного российскими оккупационными войсками стадиона имени Юрия Гагарина в Чернигове.

Об этом 14 апреля в Facebook, по итогам переговоров с Государственным министром по культуре и СМИ Ведомства федерального канцлера ФРГ Клаудией Рот, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко. Со своей стороны, мы приобщаем к диалогу мэра Владислава Атрошенко и надеемся, что это замечательное известие сможет поддержать черниговцев", – отметил Ткаченко.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/5147676961966531

Стадион имени Гагарина в Чернигове оккупанты бомбили три ночи подряд, сообщил в интервью Zbirna.com, опубликованном 9 апреля, представитель пресс-службы "Десны" (местного футбольного клуба УПЛ, который проводил домашние матчи на арене) Дмитрий Дорошко.

"Арена просто в ужасном состоянии. Стадион… бомбили три ночи подряд. По числам я не вспомню, но в первый раз прилетел один снаряд в восточную трибуну… Во второй раз прилетело шесть или семь снарядов из градов. Тогда уже были основательные повреждения на западной трибуне и тренировочного поля, разрушены туалеты стадиона. Трибуну сложило полностью, а глубина воронки от снарядов составила около шести метров. А в третьем случае состоялся авианалет. Было сброшено восемь бомб, – рассказал Дорошко. – Я не специалист, но, на мой взгляд, стадион реконструкции не подлежит".

Фото: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook
Фото: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook

Фото: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook
Фото: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook

Фото: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook
Фото: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook

Контекст:

Оккупанты атаковали Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население, говорил мэр Атрошенко.

3 марта он отмечал, что разрушения в Чернигове сравнимы с теми, которые были при бомбардировках нацистами в 1941 году. 23 марта Атрошенко сказал, что уже разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".

По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.

3 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что на северском направлении оккупанты завершили отвод подразделений Центрального военного округа в Россию. По информации Генштаба ВСУ, РФ перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Родители Ярмоленко родом из Черниговской области. Футболист родился в 1989 году в тогдашнем Ленинграде (Санкт-Петербург, РФ). Через три года семья игрока сборной Украины переехала в Чернигов. В 2017-2018 годах Ярмоленко выступал в составе "Боруссии".

Теги: Россия, футбол, Германия, Украина, Чернигов, оккупация, авиация, ФРГ, стадион, Владислав Атрошенко, Александр Ткаченко, армия РФ, вторжение, наступление, война России против Украины, футболист, Боруссия Дортмунд, бомба, интервью, инфраструктура, Десна Чернигов, мэр
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