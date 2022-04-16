Германия и ФК "Боруссия" (Дортмунд) готовы помочь с восстановлением стадиона имени Гагарина в Чернигове – Ткаченко

Об этом 14 апреля в Facebook, по итогам переговоров с Государственным министром по культуре и СМИ Ведомства федерального канцлера ФРГ Клаудией Рот, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко. Со своей стороны, мы приобщаем к диалогу мэра Владислава Атрошенко и надеемся, что это замечательное известие сможет поддержать черниговцев", – отметил Ткаченко.

Стадион имени Гагарина в Чернигове оккупанты бомбили три ночи подряд, сообщил в интервью Zbirna.com, опубликованном 9 апреля, представитель пресс-службы "Десны" (местного футбольного клуба УПЛ, который проводил домашние матчи на арене) Дмитрий Дорошко.

"Арена просто в ужасном состоянии. Стадион… бомбили три ночи подряд. По числам я не вспомню, но в первый раз прилетел один снаряд в восточную трибуну… Во второй раз прилетело шесть или семь снарядов из градов. Тогда уже были основательные повреждения на западной трибуне и тренировочного поля, разрушены туалеты стадиона. Трибуну сложило полностью, а глубина воронки от снарядов составила около шести метров. А в третьем случае состоялся авианалет. Было сброшено восемь бомб, – рассказал Дорошко. – Я не специалист, но, на мой взгляд, стадион реконструкции не подлежит".

Фото: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook

Фото: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football / Facebook