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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Чернигове в результате агрессии России погибли около 700 человек – мэр

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Чернигов россияне взять не смогли, город обстреливали
Чернигов россияне взять не смогли, город обстреливали
Фото: ЕРА

В ходе масштабного вторжения в Украину российских оккупантов в Чернигове погибли около 700 человек, сообщил на пресс-конференции 8 апреля мэр города Владислав Атрошенко, сообщает "Укринформ".

"За время войны в Чернигове погибли около 700 человек, это совокупно и военных, и гражданских", – сказал он.

По его словам, идентифицировать удалось тела всех погибших, кроме 70 человек.

Пропавшими без вести считаются порядка 40 человек, отметил Атрошенко. Он предполагает, что "их можно считать погибшими, так как многих из них в последний раз видели возле построек и автомобилей, уничтоженных врагом".

В городе, где до войны проживало до 290 тыс. жителей, сейчас остается, по подсчетам Атрошенко, около 80–95 тыс. человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия масштабно вторглась в Украину 24 февраля, часть Черниговской области была захвачена.

Чернигов оккупанты захватить не сумели, город подвергался и продолжает подвергаться обстрелам.

Об освобождении региона от российских оккупантов стало известно 7 апреля.

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