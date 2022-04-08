Кличко: Все, кто сегодня находятся в Украине, рискуют быть убитыми

"Каждый, кто находится сегодня на украинской земле, подвержен риску быть убитым. Как убитым? Никто не знает. Или ракетой, или пулей, или ножом, или еще как-либо. Опасность распространяется на нас всех. Мы – единый народ, мы у себя дома. Нас стены защищают, земля защищает, правда защищает. Нас много по всему миру – более 65 млн украинцев. И мы все объединены", – сказал Кличко.
По его словам, вера в свою страну и народ помогает украинцам противостоять одной из сильнейших армий мира.
"Мы отстоим правду и наши суверенные границы. Мы – сильный народ. И я верю в нас как никогда. И эта вера помогает нам противостоять одной из самых сильных армий мира. Мы к этой войне не готовились. Мы ни на кого не хотели нападать. Эта спецоперация – это ложь", – отметил Кличко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным офиса Генерального прокурора Украины с начала полномасштабной войны убито 167 детей, более 297 ранено.
8 апреля российские войска ракетным комплексом "Точка-У" нанесли удар по вокзалу в Краматорске Донецкой области, где тысячи людей ожидали эвакуацию. Погибли 39 человек, в том числе четверо детей.
Россия начала войну против Украины 24 февраля.