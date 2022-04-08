Кличко: Все, кто сегодня находятся в Украине, рискуют быть убитыми

"Каждый, кто находится сегодня на украинской земле, подвержен риску быть убитым. Как убитым? Никто не знает. Или ракетой, или пулей, или ножом, или еще как-либо. Опасность распространяется на нас всех. Мы – единый народ, мы у себя дома. Нас стены защищают, земля защищает, правда защищает. Нас много по всему миру – более 65 млн украинцев. И мы все объединены", – сказал Кличко.

По его словам, вера в свою страну и народ помогает украинцам противостоять одной из сильнейших армий мира.

"Мы отстоим правду и наши суверенные границы. Мы – сильный народ. И я верю в нас как никогда. И эта вера помогает нам противостоять одной из самых сильных армий мира. Мы к этой войне не готовились. Мы ни на кого не хотели нападать. Эта спецоперация – это ложь", – отметил Кличко.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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