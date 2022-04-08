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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кличко: Все, кто сегодня находятся в Украине, рискуют быть убитыми

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Кличко: Эта спецоперация это ложь
Кличко: Эта спецоперация – это ложь
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Украинцы сообща смогут отстоять правду и суверенные границы государства, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону боксер Владимир Кличко.

"Каждый, кто находится сегодня на украинской земле, подвержен риску быть убитым. Как убитым? Никто не знает. Или ракетой, или пулей, или ножом, или еще как-либо. Опасность распространяется на нас всех. Мы – единый народ, мы у себя дома. Нас стены защищают, земля защищает, правда защищает. Нас много по всему миру – более 65 млн украинцев. И мы все объединены", – сказал Кличко.

По его словам, вера в свою страну и народ помогает украинцам противостоять одной из сильнейших армий мира.

"Мы отстоим правду и наши суверенные границы. Мы – сильный народ. И я верю в нас как никогда. И эта вера помогает нам противостоять одной из самых сильных армий мира. Мы к этой войне не готовились. Мы ни на кого не хотели нападать. Эта спецоперация – это ложь", – отметил Кличко.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным офиса Генерального прокурора Украины с начала полномасштабной войны убито 167 детей, более 297 ранено.

8 апреля российские войска ракетным комплексом "Точка-У" нанесли удар по вокзалу в Краматорске Донецкой области, где тысячи людей ожидали эвакуацию. Погибли 39 человек, в том числе четверо детей.

Россия начала войну против Украины 24 февраля.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Кличко, Россия, война, нападение, война России против Украины, ракеты, спецоперация
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