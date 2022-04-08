Число украинцев, считающих себя "одним народом" с россиянами, уменьшилось в пять раз менее чем за год – опрос

Подавляющее число опрошенных украинцев не считают себя "одним народом" с россиянами Фото: ЕРА

Противоположной точки зрения – что украинцы и россияне "один народ" – придерживается 8%, остальные затруднились с ответом.

По сравнению с опросом, проведенным в июле 2021 года, число считающих себя "одним народом" с гражданами РФ, снизилось более чем в пять раз – с 41% до 8%.

Больше всего сторонников тезиса об "одном народе" оказалось среди опрошенных в возрастной категории 51+ (13%) и среди жителей восточной части Украины (23%).

Инфографика: ratinggroup.ua

Социологическое исследование проводилось методом телефонного интервью с использованием компьютера. Было опрошено 1200 человек в возрасте 18 лет и старше на всей территории Украины, кроме временно оккупированной. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,8%.