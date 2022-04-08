Число украинцев, считающих себя "одним народом" с россиянами, уменьшилось в пять раз менее чем за год – опрос

Противоположной точки зрения – что украинцы и россияне "один народ" – придерживается 8%, остальные затруднились с ответом.
По сравнению с опросом, проведенным в июле 2021 года, число считающих себя "одним народом" с гражданами РФ, снизилось более чем в пять раз – с 41% до 8%.
Больше всего сторонников тезиса об "одном народе" оказалось среди опрошенных в возрастной категории 51+ (13%) и среди жителей восточной части Украины (23%).
Социологическое исследование проводилось методом телефонного интервью с использованием компьютера. Было опрошено 1200 человек в возрасте 18 лет и старше на всей территории Украины, кроме временно оккупированной. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,8%.
30 июня 2021 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил, что считает украинцев и россиян "одним народом", и поэтому Украину не внесли в список "недружественных стран" в РФ. По мнению Путина, "русский народ хотели раздробить".
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у украинцев и россиян много общего, но они не являются одним народом.
24 февраля 2022 года Путин объявил войну Украине, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".