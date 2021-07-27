Большинство украинцев не согласны с заявлением Путина о том, что украинцы и россияне – "один народ" – опрос

В то же время 41% респондентов согласен с утверждением российского президента.
Еще 4% опрошенных затруднились с ответом.
Опрос проводился с 23-го по 25 июля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.
30 июня Путин заявил, что считает украинцев и россиян "одним народом", и поэтому Украину не внесли в список "недружественных стран" в РФ. По мнению Путина, "русский народ хотели раздробить".
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у украинцев и россиян много общего, но они не являются одним народом.
Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года оккупировала Крым. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.