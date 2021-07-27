Большинство украинцев не согласны с заявлением Путина о том, что украинцы и россияне – "один народ" – опрос

В то же время 41% респондентов согласен с утверждением российского президента.

Еще 4% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился с 23-го по 25 июля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

30 июня Путин заявил, что считает украинцев и россиян "одним народом", и поэтому Украину не внесли в список "недружественных стран" в РФ. По мнению Путина, "русский народ хотели раздробить".

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у украинцев и россиян много общего, но они не являются одним народом.