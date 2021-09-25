"Научились только ассимилировать и уничтожать". Дробович объяснил, зачем РФ миф об "одном народе" с украинцами

"Империи не могут жить без сателлитов. [...] В силу разных обстоятельств мы являемся одной из ключевых наций для формирования Российской империи. Российская империя классическая или Российская империя 2.0 под названием Советский Союз – мы являемся составляющей. Нет украинского компонента – нет полноценной Российской империи, говорят специалисты", – сказал он.

По словам главы УИНП, этим объясняется угнетение Россией крымских татар, "уничтожают языки другие коренные".

"Они их просто уничтожают, классическая тактика ассимиляции. Запрещают партии, национальные организации. [...] Они имеют чисто имперские планы, а Украина, поскольку она имеет определенную историческую и культурную близость, – Украину пытаются включить в проект "один народ", – объяснил Дробович.

Он считает "очень опасным" раствориться в народе, который не прошел путь, который прошли украинцы за столетия своей истории. По словам главы УИНП, россияне "научились только ассимилировать и уничтожать".