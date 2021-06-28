"Хамство, агрессия". Дробович рассказал, что смог въехать в Польшу только со второй попытки

"Чрезвычайно тяжело проходили границу. Хамство, агрессия со стороны польской таможенной службы, дважды въезжали в Польшу. Первый раз нас вернули обманным маневром, а только со второй попытки мы проехали", – сказал он.

По словам главы УИНП, он и еще два сотрудника института "имели официальное приглашение, разрешения, просьбу консульства".

В пункте пропуска между Шегини и Медика украинцы провели в общей сложности шесть с половиной часов.

"Это было очень неприятно. Такого не ожидаешь от европейской страны и соответствующих служб. Это же граница ЕС, не только Польши", – подчеркнул Дробович.

Украинские дипломаты в Польше подтвердили "Радіо Свобода", что у представителей УИНП были официальные письма и подтверждения мотивации поездки.

Радио отмечает, что Дробович в польском городе Перемышль общался с украинцами, посетил Украинский народный дом, а также побывал в местах захоронений погибших в ХХ веке украинцев.