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Украина выдаст Польше разрешения на эксгумацию, но при одном условии – Дробович

Украина выдаст разрешения на эксгумацию останков в Голоско, Збоищах и Гуте Пеняцкой, если Польша восстановит памятную плиту на горе Монастырь со списком погибших воинов Украинской повстанческой армии.

Летом 2017 года Украина отказала Польше в поиске и эксгумации захороненных поляков
Летом 2017 года Украина отказала Польше в поиске и эксгумации захороненных поляков
Фото: ЕРА

Украинский институт национальной памяти выдаст разрешения на поиск и эксгумацию останков поляков, захороненных в Украине, если Польша восстановит памятную плиту на горе Монастырь со списком погибших воинов Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом сообщил глава института Антон Дробович в комментарии Рolskie Radio 13 октября.

Если Польша выполнит требования, Украина выдаст разрешения по трем местам, где можно проводить поисковые работы. Польша претендует на проведение эксгумационных работ в Голоско, Збоищи (местности в Шевченковском районе Львова) и Гуте Пеняцкой (село на территории Бродовского района), уточнил Дробович.  

По его словам, сейчас готовятся соответствующие разрешения на уровне Министерства культуры Украины, Украинского института национальной памяти и межведомственных комитетов.

В предыдущие годы в Польше неоднократно уничтожали украинские места памяти и украинские могилы. Из-за этого летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных в Украине поляков. 11 июля 2019 года Презмдент Польши Анджей Дуда призвал Украину отменить мораторий на эксгумацию. 31 августа после встречи с Дудой президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов дать разрешение на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории.

27 сентября Украина дала формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ.

20 января 2020 года стало известно, что неизвестные разрушили мемориальную табличку на месте захоронения 62 воинов Украинской повстанческой армии и мирных украинцев на горе Монастыр, сорвали вышитые рушники и выбросили их в мусорную яму. МИД Польши назвал инцидент попыткой подрыва отношений между странами.

Накануне визита Дуды в Украину мемориал отреставрировали. Однако представители украинской диаспоры выразили недовольство тем, что на новой памятной табличке нет имен и фамилий павших.

11–13 октября Дуда посетил Украину с официальным визитом, в Киеве прошли переговоры на высшем уровне.

Зеленский подчеркивал, что обе страны предприняли шаги навстречу друг другу в решении споров, касающихся исторической памяти. В совместном заявлении президенты подчеркнули, что Украина и Польша осознают важность увековечения памяти невинных жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века и осуждают вандализм в памятных местах.

Теги: Польша, МИД Польши, Украинский институт национальной памяти, переговоры, УПА, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, погибшие, эксгумация, Антон Дробович
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