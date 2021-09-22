Гетманцев считает, что затраты на институт нацпамяти увеличивать не стоит. Дробович удивился и огорчился

"Нам нужно делать что-то столь безумное с нашей национальной памятью, что надо так увеличивать аппарат и его расходы?" – спросил Гетманцев.

По словам нардепа, УИНП "участвовал в чествовании памяти нацистов". Он связал это с дивизией СС "Галичина".

"Попытки найти древних героев, что происходит в УИНП, загрязненные сотрудничеством с СС, являются совершенно неприемлемыми – я против этого категорически выступаю. [...] Мне бы не хотелось, чтобы эти деньги тратились на память эсэсовцев", – заявил Гетманцев.

Он считает, что ликвидировать сам институт не нужно.

Глава УИНП Антон Дробович прокомментировал слова Гетманцева 22 сентября в Fаcebook.

"Меня удивляет и огорчает непрофессионализм и манипулятивность таких заявлений. Человек серьезный, возглавляет комитет, должен бы следить за корректностью своих слов, а рассказывает об увеличении расходов на аппарат института. Это просто не соответствует действительности. То есть депутат даже не разобрался, а уже категорически выступает против. Классика, как в той советской истории о критике романа Пастернака – «не читал, но осуждаю", – написал Дробович.

Он подчеркнул, что увеличение расходов предусмотрено "на капитальные расходы, а не на аппарат".

"Если быть конкретным, то на создание архива национальной памяти, который должен наконец сделать доступным наибольший в мире открытый сборник документов коммунистического тоталитарного режима. Больше только в Москве, но там все закрыто и еще не скоро люди увидят правду из архивов", – объяснил Дробович.

По его словам, улучшить национальную память УИНП может "очень просто – дать людям наконец свободный доступ к документам о преступлениях тоталитарных режимов, включая нацистский".

"Что касается упреков народного избранника относительно "чести героев СС", то это вообще ерунда. Мы не потратили ни копейки на такие вещи. Институт категорически осуждает национал-социалистический тоталитарный режим", – подчеркнул Дробович.