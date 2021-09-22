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ДЕНЬГИ

Гетманцев считает, что затраты на институт нацпамяти увеличивать не стоит. Дробович удивился и огорчился

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Дробович ответил на "упреки" нардепа
Дробович ответил на "упреки" нардепа
Фото: Український інститут національної пам'яті / Facebook

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что увеличивать финансирование Украинского института национальной памяти (УИНП) на 128% не нужно. Об этом он сказал 21 сентября hromadske.

"Нам нужно делать что-то столь безумное с нашей национальной памятью, что надо так увеличивать аппарат и его расходы?" – спросил Гетманцев.

По словам нардепа, УИНП "участвовал в чествовании памяти нацистов". Он связал это с дивизией СС "Галичина".

"Попытки найти древних героев, что происходит в УИНП, загрязненные сотрудничеством с СС, являются совершенно неприемлемыми – я против этого категорически выступаю. [...] Мне бы не хотелось, чтобы эти деньги тратились на память эсэсовцев", – заявил Гетманцев.

Он считает, что ликвидировать сам институт не нужно.

Глава УИНП Антон Дробович прокомментировал слова Гетманцева 22 сентября в Fаcebook.

"Меня удивляет и огорчает непрофессионализм и манипулятивность таких заявлений. Человек серьезный, возглавляет комитет, должен бы следить за корректностью своих слов, а рассказывает об увеличении расходов на аппарат института. Это просто не соответствует действительности. То есть депутат даже не разобрался, а уже категорически выступает против. Классика, как в той советской истории о критике романа Пастернака  «не читал, но осуждаю", – написал Дробович.

Он подчеркнул, что увеличение расходов предусмотрено "на капитальные расходы, а не на аппарат".

"Если быть конкретным, то на создание архива национальной памяти, который должен наконец сделать доступным наибольший в мире открытый сборник документов коммунистического тоталитарного режима. Больше только в Москве, но там все закрыто и еще не скоро люди увидят правду из архивов", – объяснил Дробович.

По его словам, улучшить национальную память УИНП может "очень просто – дать людям наконец свободный доступ к документам о преступлениях тоталитарных режимов, включая нацистский".

"Что касается упреков народного избранника относительно "чести героев СС", то это вообще ерунда. Мы не потратили ни копейки на такие вещи. Институт категорически осуждает национал-социалистический тоталитарный режим", – подчеркнул Дробович.

https://www.facebook.com/anton.drobovych/posts/3198045667085119

Контекст:

Украинский институт национальной памяти – координируемый Кабинетом Министров центральный орган исполнительной власти, который занимается реализацией государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти.

15 сентября Кабмин утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год. 21 сентября Рада приняла его к рассмотрению.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

На сферу культуры и искусства, согласно проекту, предполагается потратить 13,5 млрд грн.

Теги: госбюджет, культура, Украинский институт национальной памяти, нацисты, архив, финансирование, СС Галичина, Даниил Гетманцев, Антон Дробович, нардеп
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