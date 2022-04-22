500 украинских спортсменов будут бесплатно тренироваться в Италии до конца войны – Минспорта

"На встрече итальянская сторона обязалась предоставить возможность бессрочно и бесплатно тренироваться в Италии 500 украинским спортсменам, представляющим 20 видов спорта. Так будет, пока в Украине не закончится война", – говорится в сообщении.

Гутцайт поблагодарил коллег за поддержку украинских спортсменов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)