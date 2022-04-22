500 украинских спортсменов будут бесплатно тренироваться в Италии до конца войны – Минспорта

"На встрече итальянская сторона обязалась предоставить возможность бессрочно и бесплатно тренироваться в Италии 500 украинским спортсменам, представляющим 20 видов спорта. Так будет, пока в Украине не закончится война", – говорится в сообщении.
Гутцайт поблагодарил коллег за поддержку украинских спортсменов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Министерство молодежи и спорта Украины 9 апреля сообщило, что благодаря проданным на аукционе медалям украинские спортсмены собрали $80 тыс. для ВСУ.
Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что украинские спортсмены должны иметь возможность тренироваться и представлять страну, несмотря на военное положение.