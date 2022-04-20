На третий день "Игр непокоренных" Украина завоевала еще три медали

Сразу две медали Украине принес пловец Андрей Бадарак. Он выиграл соревнования по плаванию на спине на дистанции 50 м. "Сегодня" отмечает, что Бадарак проплыл дистанцию за 49,82 с.
Также он завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м брассом. Украинец стал третьим, его время – 1.01.33.
Еще одну бронзовую награду выиграл Иван Лепеха. Спортсмен показал третий результат (41,05 с) на дистанции 50 м свободным стилем.
"Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные герцогом Сассекским Гарри в 2014 году. В них участвуют получившие ранения военнослужащие и ветераны. Украина присоединилась к "Играм непокоренных" в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто в 2018 году.
В этом году Украину представляет 19 защитников-спортсменов, игры проходят в Гааге (Нидерланды). В первый день игр украинцы завоевали четыре медали, во второй – пять.