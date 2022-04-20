На третий день "Игр непокоренных" Украина завоевала еще три медали

Сразу две медали Украине принес пловец Андрей Бадарак. Он выиграл соревнования по плаванию на спине на дистанции 50 м. "Сегодня" отмечает, что Бадарак проплыл дистанцию за 49,82 с.

Также он завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м брассом. Украинец стал третьим, его время – 1.01.33.

Еще одну бронзовую награду выиграл Иван Лепеха. Спортсмен показал третий результат (41,05 с) на дистанции 50 м свободным стилем.