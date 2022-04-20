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На третий день "Игр непокоренных" Украина завоевала еще три медали

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Бадарак принес Украине сразу две медали
Бадарак принес Украине сразу две медали
Фото: Invictus Games: Team Ukraine / Facebook

На третий день "Игр непокоренных", 19 апреля, украинская команда завоевала три медали, одна из них – золотая.

Сразу две медали Украине принес пловец Андрей Бадарак. Он выиграл соревнования по плаванию на спине на дистанции 50 м. "Сегодня" отмечает, что Бадарак проплыл дистанцию за 49,82 с. 

https://www.facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine/posts/5263244367098565

Также он завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м брассом. Украинец стал третьим, его время – 1.01.33.

https://www.facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine/posts/5263367873752881

Еще одну бронзовую награду выиграл Иван Лепеха. Спортсмен показал третий результат (41,05 с) на дистанции 50 м свободным стилем.

https://www.facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine/posts/5263053243784344

Контекст:

"Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные герцогом Сассекским Гарри в 2014 году. В них участвуют получившие ранения военнослужащие и ветераны. Украина присоединилась к "Играм непокоренных" в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто в 2018 году.

В этом году Украину представляет 19 защитников-спортсменов, игры проходят в Гааге (Нидерланды). В первый день игр украинцы завоевали четыре медали, во второй – пять.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, спорт, плавание, Игры непокоренных
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