Украина завоевала еще два золота на "Играх непокоренных"

Украинцы Виктор Легкодух и Сергей Прядка завоевали по золотой медали в дисциплине толкание ядра.

Также серебро в толкании ядра получил Рустам Росул.

Команда украинских лучников – Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк – завоевали серебро.

Украинская лучница Анна-София Пузанова выиграла бронзовую медаль в категории новичков. 18-летняя спортсменка является дочерью украинского волонтера и парамедика Юлии (Тайры) Паевской, которая сейчас находится в плену российских войск.

Контекст:

"Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные герцогом Сассекским Гарри в 2014 году. В них участвуют получившие ранения военнослужащие и ветераны. Украина присоединилась к "Играм непокоренных" в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто в 2018 году.

В этом году Украину представляет 19 защитников-спортсменов, игры проходят в Гааге (Нидерланды). В первый день игр украинцы завоевали четыре медали.