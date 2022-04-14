"Бороться и за то, чтобы со временем в Гааге оказались российские оккупанты". Украинская команда прибыла на "Игры непокоренных" в Гаагу

Отмечается, что большая часть участников сборной и команды обеспечения – действующие военнослужащие ВСУ, теробороны ВСУ, Нацгвардии и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

В Генштабе отметили, что теперь они – "спортивные дипломаты", которые расскажут всему миру правду о войне в Украине от первого лица.

"К сожалению, в тесном Invictus-сообществе есть потери, которые болят. Среди них – Дмитрий Сидорук, ветеран и тренер нашей команды по стрельбе из лука, погибший восемь дней назад. Также с нами нет Юлии Паевской – нашей сестры и участницы сборной, до сих пор пребывающей в плену российских оккупантов. Мы знаем, как тяжело нашей команде далось решение поучаствовать в соревнованиях в такой сложный период для Украины", – говорится в сообщении.

С украинской командой пообщался по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский, сообщили в Офисе президента. Там отметили, что 19 украинских спортсменов-защитников будут соревноваться с 500 ветеранами и военнослужащими из 18 стран – членов НАТО и партнеров Альянса.

"Для нас это честь, что вы представляете Украину. Я считаю, что Украина – это каждый из вас. Если вы сегодня будете представлять наше государство в Гааге на "Играх непокоренных", вы покажете, что Украина не покорена", – сказал Зеленский.

Он заявил, что украинская команда "Игр непокоренных" является "частью духа непокорности Украины, украинского народа и каждого из нас".

Зеленский призвал украинских спортсменов сделать все, чтобы в Гааге, где будут проходить соревнования, все узнали о преступлениях, которые совершили российские войска в Украине.

"Вы сегодня в Гааге, в принципе, будете бороться и за то, чтобы со временем в Гааге оказались российские оккупанты и все заслуживающие. Потому что то, что они сделали, – это преступление против людей, против народа Украины", – добавил президент.