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"Бороться и за то, чтобы со временем в Гааге оказались российские оккупанты". Украинская команда прибыла на "Игры непокоренных" в Гаагу

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Среди членов сборной ветераны и действующие украинские военнослужащие
Среди членов сборной – ветераны и действующие украинские военнослужащие
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Команда украинских военнослужащих и ветеранов прилетела в Гаагу, где в ближайшие 10 дней будет участвовать в международных мультиспортивных соревнованиях "Игры непокоренных" (Invictus Games). Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Отмечается, что большая часть участников сборной и команды обеспечения – действующие военнослужащие ВСУ, теробороны ВСУ, Нацгвардии и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

В Генштабе отметили, что теперь они – "спортивные дипломаты", которые расскажут всему миру правду о войне в Украине от первого лица.

"К сожалению, в тесном Invictus-сообществе есть потери, которые болят. Среди них – Дмитрий Сидорук, ветеран и тренер нашей команды по стрельбе из лука, погибший восемь дней назад. Также с нами нет Юлии Паевской – нашей сестры и участницы сборной, до сих пор пребывающей в плену российских оккупантов. Мы знаем, как тяжело нашей команде далось решение поучаствовать в соревнованиях в такой сложный период для Украины", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/294524469527305

С украинской командой пообщался по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский, сообщили в Офисе президента. Там отметили, что 19 украинских спортсменов-защитников будут соревноваться с 500 ветеранами и военнослужащими из 18 стран – членов НАТО и партнеров Альянса.

"Для нас это честь, что вы представляете Украину. Я считаю, что Украина – это каждый из вас. Если вы сегодня будете представлять наше государство в Гааге на "Играх непокоренных", вы покажете, что Украина не покорена", – сказал Зеленский.

Он заявил, что украинская команда "Игр непокоренных" является "частью духа непокорности Украины, украинского народа и каждого из нас".

Зеленский призвал украинских спортсменов сделать все, чтобы в Гааге, где будут проходить соревнования, все узнали о преступлениях, которые совершили российские войска в Украине.

"Вы сегодня в Гааге, в принципе, будете бороться и за то, чтобы со временем в Гааге оказались российские оккупанты и все заслуживающие. Потому что то, что они сделали, – это преступление против людей, против народа Украины", – добавил президент. 

Контекст:

"Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные герцогом Сассекским Гарри в 2014 году. В них участвуют получившие ранения военнослужащие и ветераны.

Украина присоединилась к "Играм непокоренных" в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто в 2018 году. 

В 2020 году на "Играх непокоренных" в Гааге (Нидерланды) Украину должны были представлять 20 участников. Однако из-за пандемии соревнование, которое должно было состояться в мае, отменили. Осенью 2020 года соревнования решили провести онлайн.

Теги: спорт, Генштаб ВСУ, ветераны, Гаага, Владимир Зеленский, ВСУ, спортсмены, военнослужащий, соревнования, Игры непокоренных
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