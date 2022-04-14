"Бороться и за то, чтобы со временем в Гааге оказались российские оккупанты". Украинская команда прибыла на "Игры непокоренных" в Гаагу

Отмечается, что большая часть участников сборной и команды обеспечения – действующие военнослужащие ВСУ, теробороны ВСУ, Нацгвардии и других структур сектора безопасности и обороны Украины.
В Генштабе отметили, что теперь они – "спортивные дипломаты", которые расскажут всему миру правду о войне в Украине от первого лица.
"К сожалению, в тесном Invictus-сообществе есть потери, которые болят. Среди них – Дмитрий Сидорук, ветеран и тренер нашей команды по стрельбе из лука, погибший восемь дней назад. Также с нами нет Юлии Паевской – нашей сестры и участницы сборной, до сих пор пребывающей в плену российских оккупантов. Мы знаем, как тяжело нашей команде далось решение поучаствовать в соревнованиях в такой сложный период для Украины", – говорится в сообщении.
С украинской командой пообщался по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский, сообщили в Офисе президента. Там отметили, что 19 украинских спортсменов-защитников будут соревноваться с 500 ветеранами и военнослужащими из 18 стран – членов НАТО и партнеров Альянса.
"Для нас это честь, что вы представляете Украину. Я считаю, что Украина – это каждый из вас. Если вы сегодня будете представлять наше государство в Гааге на "Играх непокоренных", вы покажете, что Украина не покорена", – сказал Зеленский.
Он заявил, что украинская команда "Игр непокоренных" является "частью духа непокорности Украины, украинского народа и каждого из нас".
Зеленский призвал украинских спортсменов сделать все, чтобы в Гааге, где будут проходить соревнования, все узнали о преступлениях, которые совершили российские войска в Украине.
"Вы сегодня в Гааге, в принципе, будете бороться и за то, чтобы со временем в Гааге оказались российские оккупанты и все заслуживающие. Потому что то, что они сделали, – это преступление против людей, против народа Украины", – добавил президент.
"Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные герцогом Сассекским Гарри в 2014 году. В них участвуют получившие ранения военнослужащие и ветераны.
Украина присоединилась к "Играм непокоренных" в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто в 2018 году.
В 2020 году на "Играх непокоренных" в Гааге (Нидерланды) Украину должны были представлять 20 участников. Однако из-за пандемии соревнование, которое должно было состояться в мае, отменили. Осенью 2020 года соревнования решили провести онлайн.