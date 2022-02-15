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Рада создала новое направление спорта – спорт ветеранов войны

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Законопроект предполагает подготовку сборных команд Украины из числа ветеранов войны и их участие в международных спортивных соревнованиях
Законопроект предполагает подготовку сборных команд Украины из числа ветеранов войны и их участие в международных спортивных соревнованиях
Фото: EPA (архив)

Верховная Рада на заседании 15 февраля создала отдельное направление спорта – спорт ветеранов войны. За принятие законопроекта №5526 во втором чтении и в целом проголосовали 340 депутатов, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Законопроектом предусматривается определение на законодательном уровне создания отдельного вида спорта – спорта ветеранов войны", – говорится в документе.

Законопроект предполагает привлечение ветеранов войны и членов их семей к занятиям определенным видом спорта, "психологическую и социальную адаптацию через спортивную деятельность", а также подготовку сборных команд Украины из числа ветеранов войны и их участие в международных спортивных соревнованиях.

Заниматься развитием спорта ветеранов войны должны Министерство молодежи и спорта и Министерство по делам ветеранов. 

В пояснительной записке отмечается, что спортивные соревнования имеют большое значение для социально-психологической реабилитации ветеранов войны, но чтобы занятия спортом стали доступны для максимального количества ветеранов, государство должно обеспечить проведение таких соревнований не только в крупных городах, но и в других территориальных общинах.

В августе 2021 года министр по делам ветеранов Юлия Лапутина говорила, что в Украине собираются, в частности, создать отдельную Федерацию ветеранского спорта. "Это не развитие спорта больших достижений, а развитие спорта в общинах, чтобы подтягивать ветеранов в этот вид социальной активности", – говорила она. 

В интервью "Укринформу" соавтор законопроекта, нардеп от "Слуги народа", бронзовый призер Олимпиады 2012 года по легкой атлетике Ольга Саладуха в феврале 2022 года говорила, что главная цель создания отдельного вида спорта – социально-психологическая поддержка участников антитеррористической операции / операции Объединенных сил Украины.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

По данным Министерства по делам ветеранов, в Украине насчитывается 787 тыс. участников боевых действий, из них примерно 407 тыс. – это участники боевых действий на Донбассе.

Теги: Верховная Рада, спорт, депутаты, Министерство молодежи и спорта, ветераны, реабилитация, законопроект, соревнования, Министерство по делам ветеранов, ветеран, Ольга Саладуха
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