Рада создала новое направление спорта – спорт ветеранов войны

Законопроект предполагает подготовку сборных команд Украины из числа ветеранов войны и их участие в международных спортивных соревнованиях Фото: EPA (архив)

"Законопроектом предусматривается определение на законодательном уровне создания отдельного вида спорта – спорта ветеранов войны", – говорится в документе.

Законопроект предполагает привлечение ветеранов войны и членов их семей к занятиям определенным видом спорта, "психологическую и социальную адаптацию через спортивную деятельность", а также подготовку сборных команд Украины из числа ветеранов войны и их участие в международных спортивных соревнованиях.

Прийнято Закон "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо спорту ветеранів України", #ЗП5526 pic.twitter.com/4aLTTR6U3D — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 15, 2022

Заниматься развитием спорта ветеранов войны должны Министерство молодежи и спорта и Министерство по делам ветеранов.

В пояснительной записке отмечается, что спортивные соревнования имеют большое значение для социально-психологической реабилитации ветеранов войны, но чтобы занятия спортом стали доступны для максимального количества ветеранов, государство должно обеспечить проведение таких соревнований не только в крупных городах, но и в других территориальных общинах.

В августе 2021 года министр по делам ветеранов Юлия Лапутина говорила, что в Украине собираются, в частности, создать отдельную Федерацию ветеранского спорта. "Это не развитие спорта больших достижений, а развитие спорта в общинах, чтобы подтягивать ветеранов в этот вид социальной активности", – говорила она.

В интервью "Укринформу" соавтор законопроекта, нардеп от "Слуги народа", бронзовый призер Олимпиады 2012 года по легкой атлетике Ольга Саладуха в феврале 2022 года говорила, что главная цель создания отдельного вида спорта – социально-психологическая поддержка участников антитеррористической операции / операции Объединенных сил Украины.