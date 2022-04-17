Украинская команда завоевала первые медали на "Играх непокоренных"

Родион Ситдиков (в центре) завоевал первую медаль Украины на "Играх непокоренных" Фото: Invictus Games: Team Ukraine / Facebook

Золото завоевал в толкании ядра Родион Ситдиков. Как сообщила пресс-служба команды, он показал результат в 9,46 м.

Потом еще две медали – серебро и бронзу – украинские спортсмены Артем Лукашук и Иван Герецун получили в прыжках в длину (их результаты 5,2 м и 5,1 м соответственно).

Четвертую медаль завоевал бегун Алексей Бобчине, на дистанции 1500 метров он был третьим.