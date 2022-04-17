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Украинская команда завоевала первые медали на "Играх непокоренных"

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Родион Ситдиков (в центре) завоевал первую медаль Украины на "Играх непокоренных"
Родион Ситдиков (в центре) завоевал первую медаль Украины на "Играх непокоренных"
Фото: Invictus Games: Team Ukraine / Facebook

17 апреля, в первый день международных мультиспортивных соревнований "Игры непокоренных" (Invictus Games), украинская команда завоевала первые медали. Об этом сообщил в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

Золото завоевал в толкании ядра Родион Ситдиков. Как сообщила пресс-служба команды, он показал результат в 9,46 м.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3056171817966507

Потом еще две медали – серебро и бронзу – украинские спортсмены Артем Лукашук и Иван Герецун получили в прыжках в длину (их результаты 5,2 м и 5,1 м соответственно).

https://www.facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine/posts/5257712544318414

Четвертую медаль завоевал бегун Алексей Бобчине, на дистанции 1500 метров он был третьим.

https://www.facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine/posts/5258079114281757

Контекст:

"Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные герцогом Сассекским Гарри в 2014 году. В них участвуют получившие ранения военнослужащие и ветераны.

Украина присоединилась к "Играм непокоренных" в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто в 2018 году.

В этом году Украину представляет 19 защитников-спортсменов, игры проходят в Гааге (Нидерланды).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: спорт, Нидерланды, ветераны, Владимир Зеленский, медали, спортсмены, военнослужащий, соревнования, Игры непокоренных, ветеран
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