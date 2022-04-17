Украинская команда завоевала первые медали на "Играх непокоренных"

Золото завоевал в толкании ядра Родион Ситдиков. Как сообщила пресс-служба команды, он показал результат в 9,46 м.
Потом еще две медали – серебро и бронзу – украинские спортсмены Артем Лукашук и Иван Герецун получили в прыжках в длину (их результаты 5,2 м и 5,1 м соответственно).
Четвертую медаль завоевал бегун Алексей Бобчине, на дистанции 1500 метров он был третьим.
"Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные герцогом Сассекским Гарри в 2014 году. В них участвуют получившие ранения военнослужащие и ветераны.
Украина присоединилась к "Играм непокоренных" в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто в 2018 году.
В этом году Украину представляет 19 защитников-спортсменов, игры проходят в Гааге (Нидерланды).