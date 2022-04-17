  "Слава Україні". Принц Гарри и его жена Меган на открытии "Игр непокоренных" в Гааге поддержали украинскую команду и поцеловались. Видео

Во время вступительной речи принц Гарри обратился к участникам украинской команды, с которой встретился накануне. Зрители отреагировали на его слова бурными овациями.

"Вы рассказали мне вчера, почему решили присоединиться к нам, несмотря ни на что. Вы сказали, что вы пришли на эту арену не просто для того, чтобы показать свою силу, а сказать свою правду, правду о том, что происходит в вашей стране", – сказал принц Гарри.

Едва сдерживая слезы, в конце своей речи герцог Сассекский заявил, что весь мир поддерживает Украину.

Hello everybody and welcome to The Hague.... finally!



Listen to the Duke of Sussex' full speech from the Opening Ceremony of the @InvictusGamesNL The Hague 2020.



So, Invictus, are you ready? #IG22 pic.twitter.com/Bib2VXQ1E0 — Invictus Games Foundation * + * (@WeAreInvictus) April 16, 2022

Жена принца Гарри также вышла на сцену, чтобы поддержать участников соревнований. Фрагмент ее выступления опубликован на YouTube-канале издания The Independent. Супруга принца Гарри выступала перед супругом – сменяя друг друга, они поцеловались.

Выступая с речью, герцогиня Сассекская поблагодарила военнослужащих, которые принимали участие в соревнованиях в предыдущие годы, а обращаясь к членам прибывшей в Гаагу украинской команды, воскликнула: "Слава Україні!"

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Видео: The Independent / YouTube