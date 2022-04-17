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17 апреля, 2022
 
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"Слава Україні". Принц Гарри и его жена Меган на открытии "Игр непокоренных" в Гааге поддержали украинскую команду и поцеловались. Видео

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Герцог и герцогиня Сассекские, сменяя друг друга на сцене, поцеловались
Герцог и герцогиня Сассекские, сменяя друг друга на сцене, поцеловались
Фото: ЕРА

Британский принц Гарри вместе с супругой Меган 16 апреля выступили на церемонии открытия "Игр непокоренных" (Invictus Games) в Гааге (Нидерланды). Видео выступления опубликовано на странице проекта в Twitter.

Во время вступительной речи принц Гарри обратился к участникам украинской команды, с которой встретился накануне. Зрители отреагировали на его слова бурными овациями.

"Вы рассказали мне вчера, почему решили присоединиться к нам, несмотря ни на что. Вы сказали, что вы пришли на эту арену не просто для того, чтобы показать свою силу, а сказать свою правду, правду о том, что происходит в вашей стране", – сказал принц Гарри.

Едва сдерживая слезы, в конце своей речи герцог Сассекский заявил, что весь мир поддерживает Украину.

Жена принца Гарри также вышла на сцену, чтобы поддержать участников соревнований. Фрагмент ее выступления опубликован на YouTube-канале издания The Independent. Супруга принца Гарри выступала перед супругом  сменяя друг друга, они поцеловались.

Выступая с речью, герцогиня Сассекская поблагодарила военнослужащих, которые принимали участие в соревнованиях в предыдущие годы, а обращаясь к членам прибывшей в Гаагу украинской команды, воскликнула: "Слава Україні!"

ВИДЕО
Видео: The Independent / YouTube
Контекст:

"Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные герцогом Сассекским Гарри в 2014 году. В них участвуют получившие ранения военнослужащие и ветераны.

Украина присоединилась к "Играм непокоренных" в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто в 2018 году.

В 2022 году соревнования проходят в Гааге с 16-го по 22 апреля. 14 апреля 2022 года команда украинских военнослужащих и ветеранов прилетела в Гаагу, чтобы принять участие в соревнованиях. Большая часть участников сборной и команды обеспечения – действующие военнослужащие ВСУ, теробороны ВСУ, Нацгвардии и других структур сектора безопасности и обороны Украины. Команда будет принимать участие неполным составом – в начале апреля погиб ветеран и тренер по стрельбе из лука Дмитрий Сидорук, а участница сборной Юлия Паевская пребывает в плену российских оккупантов.

Теги: Украина, Нидерланды, принц Гарри, военнослужащий, Игры непокоренных, герцогиня Сассекская Меган
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