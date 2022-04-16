Принцу Гарри в Гааге волонтеры фонда "Повернись живим" подарили календарь об украинской армии. Фото

"Наши сотрудники Виктория Дворецкая и Тарас Шпук вручили герцогу Сассекскому календарь "Реальные масштабы" во время встречи сборных на "Играх патриотов", – говорится в сообщении. – Календарь на 2022 год – это 12 сюжетов, демонстрирующих реальные масштабы помощи, которую фонд передает на фронт. На каждой странице можно увидеть 3D-трансформированную технику, которая приобрела, кажется, нереальные масштабы. Хотя на самом деле таким образом мы лишь показали, какая сила стоит за небольшими аксессуарами, спасающими жизнь наших защитников и сейчас, во время полномасштабного вторжения России".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные герцогом Сассекским Гарри в 2014 году. В них участвуют получившие ранения военнослужащие и ветераны.

Украина присоединилась к "Играм непокоренных" в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто в 2018 году.

В 2022 году соревнования проходят в Гааге с 16-го по 22 апреля. 14 апреля 2022 года команда украинских военнослужащих и ветеранов прилетела в Гаагу, чтобы принять участие в соревнованиях. Большая часть участников сборной и команды обеспечения – действующие военнослужащие ВСУ, теробороны ВСУ, Нацгвардии и других структур сектора безопасности и обороны Украины. Команда будет принимать участие неполным составом – в начале апреля погиб ветеран и тренер по стрельбе из лука Дмитрий Сидорук, а участница сборной Юлия Паевская пребывает в плену российских оккупантов.