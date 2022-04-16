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Сборная Украины по волейболу сыграет на чемпионате мира вместо России

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Участие сборной Украины на ЧМ 2022 стало возможным благодаря исключению РФ из мирового волейбола
Участие сборной Украины на ЧМ 2022 стало возможным благодаря исключению РФ из мирового волейбола
Фото: fvu.in.ua

Мужская сборная Украины по волейболу выступит на чемпионате мира, украинская команда на турнире заменит Россию. Об этом 14 апреля сообщается на сайте Федерации волейбола Украины (ФВУ).

"14 апреля президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от Международной федерации волейбола (FIVB, Federation International Volleyball. – "ГОРДОН"), в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира 2022 вместо России. В письме сказано, что процедура жеребьевки заново проводиться не будет и Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером", – говорится в сообщении.

Чемпионат мира 2022 должен был пройти в августе – сентябре в России, однако из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, FIVB лишила Россию этого права, теперь турнир примут Польша и Словения.

FIVB также сообщила, что сборные России не будут иметь право участвовать в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации волейбола и Европейской конфедерации волейбола, отметили в ФВУ.

В частности, благодаря исключению страны-агрессора из мирового волейбола стало возможным участие на турнире сборной Украины.

В мировом рейтинге сборных украинская команда занимала 22-е место, но в последний момент в обновленном списке в сентябре прошлого года опустилась на одну строчку и это помешало получить путевку по спортивному принципу, напомнили в ФВУ.

"Именно это и не позволило забрать последнюю лицензию. Впрочем, после удаления России наша команда поднялась на нужную для участия строчку", – подчеркнули в украинской федерации.

Соперниками команды тренера Угиса Крастиньша в группе А станут сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.

Контекст:

По словам министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.

Из-за нападения РФ на Украину национальные сборные России и Беларуси и клубы из этих стран отстранили от всех футбольных и хоккейных соревнований.

РФ также лишили права проведения ЧМ 2022 по плаванию, а российских и белорусских фигуристов отстранили от всех соревнований.

Кроме того, Россию и Беларусь не допустили на Паралимпиаду 2022 в Пекине за день до ее начала.

Теги: Россия, Украина, спорт, Польша, Тунис, сборная Украины, Сербия, чемпионат мира, вторжение, Словения, президент, волейбол, Пуэрто-Рико, соревнования, тренер, турнир
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