Сборная Украины по волейболу сыграет на чемпионате мира вместо России

"14 апреля президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от Международной федерации волейбола (FIVB, Federation International Volleyball. – "ГОРДОН"), в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира 2022 вместо России. В письме сказано, что процедура жеребьевки заново проводиться не будет и Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером", – говорится в сообщении.

Чемпионат мира 2022 должен был пройти в августе – сентябре в России, однако из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, FIVB лишила Россию этого права, теперь турнир примут Польша и Словения.

FIVB также сообщила, что сборные России не будут иметь право участвовать в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации волейбола и Европейской конфедерации волейбола, отметили в ФВУ.

В частности, благодаря исключению страны-агрессора из мирового волейбола стало возможным участие на турнире сборной Украины.

В мировом рейтинге сборных украинская команда занимала 22-е место, но в последний момент в обновленном списке в сентябре прошлого года опустилась на одну строчку и это помешало получить путевку по спортивному принципу, напомнили в ФВУ.

"Именно это и не позволило забрать последнюю лицензию. Впрочем, после удаления России наша команда поднялась на нужную для участия строчку", – подчеркнули в украинской федерации.

Соперниками команды тренера Угиса Крастиньша в группе А станут сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.