Сборная Украины по волейболу сыграет на чемпионате мира вместо России

"14 апреля президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от Международной федерации волейбола (FIVB, Federation International Volleyball. – "ГОРДОН"), в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира 2022 вместо России. В письме сказано, что процедура жеребьевки заново проводиться не будет и Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером", – говорится в сообщении.
Чемпионат мира 2022 должен был пройти в августе – сентябре в России, однако из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, FIVB лишила Россию этого права, теперь турнир примут Польша и Словения.
FIVB также сообщила, что сборные России не будут иметь право участвовать в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации волейбола и Европейской конфедерации волейбола, отметили в ФВУ.
В частности, благодаря исключению страны-агрессора из мирового волейбола стало возможным участие на турнире сборной Украины.
В мировом рейтинге сборных украинская команда занимала 22-е место, но в последний момент в обновленном списке в сентябре прошлого года опустилась на одну строчку и это помешало получить путевку по спортивному принципу, напомнили в ФВУ.
"Именно это и не позволило забрать последнюю лицензию. Впрочем, после удаления России наша команда поднялась на нужную для участия строчку", – подчеркнули в украинской федерации.
Соперниками команды тренера Угиса Крастиньша в группе А станут сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.
По словам министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.
Из-за нападения РФ на Украину национальные сборные России и Беларуси и клубы из этих стран отстранили от всех футбольных и хоккейных соревнований.
РФ также лишили права проведения ЧМ 2022 по плаванию, а российских и белорусских фигуристов отстранили от всех соревнований.
Кроме того, Россию и Беларусь не допустили на Паралимпиаду 2022 в Пекине за день до ее начала.