Организаторы Wimbledon решили не допускать к участию в турнире спортсменов из РФ и Беларуси – The New York Times

Решение о запрете было принято 19 апреля, об этом изданию сообщил высокопоставленный международный теннисный чиновник из Великобритании.

Издание отметило, что это решение не позволит выступить на турнире ряду игроков, занимающих высокие места в рейтингах теннисистов. Четверо российских теннисистов входят в число 30 лучших в рейтинге ATP, в том числе вторая ракетка мира Даниил Медведев. На Wimbledon не выступят пять россиянок, входящих в топ-40 рейтинга WTA, а также белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов, который ранее был спонсором украинской теннисистки Элины Свитолиной, сообщил в Facebook, что обращался к международным организациям с просьбой отказать в участии в престижном турнире россиянам и белорусам.

"Выгребайте, молчащая, слепая наZZия терпил. Самый престижный теннисный турнир в мире, знаменитый Wimbledon, не допустит ни одного российского и белорусского теннисиста/теннисистки для участия в мекке тенниса в Лондоне. Спасибо ATP, WTA и Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета!" – написал Сапронов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)