Организаторы Wimbledon решили не допускать к участию в турнире спортсменов из РФ и Беларуси – The New York Times

Решение о запрете было принято 19 апреля, об этом изданию сообщил высокопоставленный международный теннисный чиновник из Великобритании.
Издание отметило, что это решение не позволит выступить на турнире ряду игроков, занимающих высокие места в рейтингах теннисистов. Четверо российских теннисистов входят в число 30 лучших в рейтинге ATP, в том числе вторая ракетка мира Даниил Медведев. На Wimbledon не выступят пять россиянок, входящих в топ-40 рейтинга WTA, а также белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко.
Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов, который ранее был спонсором украинской теннисистки Элины Свитолиной, сообщил в Facebook, что обращался к международным организациям с просьбой отказать в участии в престижном турнире россиянам и белорусам.
"Выгребайте, молчащая, слепая наZZия терпил. Самый престижный теннисный турнир в мире, знаменитый Wimbledon, не допустит ни одного российского и белорусского теннисиста/теннисистки для участия в мекке тенниса в Лондоне. Спасибо ATP, WTA и Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета!" – написал Сапронов.
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Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open и Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.