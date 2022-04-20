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Организаторы Wimbledon решили не допускать к участию в турнире спортсменов из РФ и Беларуси – The New York Times

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Wimbledon один из четырех турниров Большого шлема
Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема
Фото: ЕРА

Теннисный турнир Wimbledon запретит участие в престижных соревнованиях спортсменов из РФ и Беларуси из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом 20 апреля написала The New York Times со ссылкой на источник среди организаторов соревнований.

Решение о запрете было принято 19 апреля, об этом изданию сообщил высокопоставленный международный теннисный чиновник из Великобритании.

Издание отметило, что это решение не позволит выступить на турнире ряду игроков, занимающих высокие места в рейтингах теннисистов. Четверо российских теннисистов входят в число 30 лучших в рейтинге ATP, в том числе вторая ракетка мира Даниил Медведев. На Wimbledon не выступят пять россиянок, входящих в топ-40 рейтинга WTA, а также белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов, который ранее был спонсором украинской теннисистки Элины Свитолиной, сообщил в Facebook, что обращался к международным организациям с просьбой отказать в участии в престижном турнире россиянам и белорусам. 

"Выгребайте, молчащая, слепая наZZия терпил. Самый престижный теннисный турнир в мире, знаменитый Wimbledon, не допустит ни одного российского и белорусского теннисиста/теннисистки для участия в мекке тенниса в Лондоне. Спасибо ATP, WTA и Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета!" – написал Сапронов.

https://www.facebook.com/sapronov.yuri/posts/4969842743063709

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Wimbledon – старейший турнир большого тенниса, был основан в 1877 году. Проходит ежегодно в конце июня на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Wimbledon – один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open и Roland Garros и единственный на кортах с травяным покрытием.

Теги: Россия, спорт, Беларусь, Великобритания, теннис, запрет, Юрий Сапронов, война России против Украины, спортсмены, соревнования, New York Times, Wimbledon, турнир
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