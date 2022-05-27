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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Северодонецк не окружен, бои с армией РФ идут на окраине города – Гайдай

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Гайдай допускает, что украинские военнослужащие могут получить приказ отойти из Северодонецка, чтобы не попасть в окружение
Гайдай допускает, что украинские военнослужащие могут получить приказ отойти из Северодонецка, чтобы не попасть в окружение
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай вечером 27 мая рассказал в эфире "Радіо Свобода", что город Северодонецк не окружен, российские оккупанты зашли на территорию гостиницы "Мир" и автовокзала, которые находятся рядом.

Гайдай сообщил, что пропагандистские российские СМИ сегодня распространяют информацию, что Северодонецк якобы окружен полностью. 

"Это не соответствует действительности. Город не отрезан и не в окружении. Бои продолжаются. Российская армия – некоторые части – зашла на окраину города, в гостиницу "Мир", они контролируют территорию отеля и автовокзал рядом. Но дальше продвинуться не могут. До сих пор продолжаются тяжелые бои как раз в городе. Отель "Мир" и автостанция находятся прямо на окраине, вот на окраине они [подразделения армии РФ] есть, но город не окружен", – сказал он. 

По мнению Гайдая, РФ не может захватить всю Луганскую область в ближайшие дни. 

"Скорее всего, нет, не возьмут. Потому что достаточно сил и средств, чтобы держать оборону. Для того, чтобы не попасть в окружение, ну... возможно, даже будет команда отходить нашим войскам", – добавил руководитель ОВА. Глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк говорил сегодня днем, что Северодонецк – в жесткой обороне и почти две трети периметра города заняты оккупантами. Комментарий Стрюка опубликовали в Telegram-канале Гайдая. 

Глава ОВА также сказал, что армия РФ полностью уничтожает Северодонецк.

"Они обстреливают город круглосуточно, достаточно хаотично. Им неважно, куда попадают их ракеты, авиабомбы или снаряды. Они просто уничтожают всю инфраструктуру, все дома, что бы это ни было – жилой дом, школа, детсад или больница. Все уничтожается полностью, обстрелы не останавливаются", – подчеркнул Гайдай. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/709111470134864/

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.

В Луганской области остаются неоккупированными 5% территории, ситуация очень тяжелая, обстрелы не прекращаются, сообщил Гайдай 25 мая. В Северодонецке и селах общины остается до 15 тыс. жителей, всего на подконтрольной Киеву территории Луганской области – более 40 тыс. человек, говорил он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, Северодонецк, оборона, армия РФ, Сергей Гайдай, обстрелы, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, Александр Стрюк
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