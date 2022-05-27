В Северодонецк проникла вражеская ДРГ – глава военной администрации города

По словам Стрюка, российская армия не прорвалась в Северодонецк, хотя вчера за город шли ожесточенные бои.

"У нас есть горячая точка. Это наш отель "Мир", в который зашла российская ДРГ. Сегодня в течение дня ее оттуда пытались выбить. Там довольно ожесточенная ситуация, но мы устояли", – сказал Стрюк.

По его словам, в город пытались зайти и с других сторон, не прекращаются артиллерийские обстрелы Северодонецка.

"Довольно горячо, но город держится", – сказал он и добавил, что надеется и верит в последующее контрнаступление украинских сил.

По словам Стрюка, ситуация на трассе Бахмут – Лисичанск достаточно напряженная, трасса обстреливается, хотя эвакуация и перемещение грузов по ней продолжаются. ВСУ работают над тем, чтобы сделать ее снова безопасной.

"Это наша главная артерия, позволяющая поддерживать жизнедеятельность городов – это и гуманитарная помощь, и эвакуация людей, и все остальное. Фактически, это "дорога жизни", которую необходимо защищать", – пояснил он. Стрюк также отметил, что организовать эвакуацию в условиях отсутствия связи очень тяжело, удается вывозить по несколько людей в день, но этот процесс не прекращается.

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