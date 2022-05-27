В Северодонецк проникла вражеская ДРГ – глава военной администрации города

По словам Стрюка, российская армия не прорвалась в Северодонецк, хотя вчера за город шли ожесточенные бои.
"У нас есть горячая точка. Это наш отель "Мир", в который зашла российская ДРГ. Сегодня в течение дня ее оттуда пытались выбить. Там довольно ожесточенная ситуация, но мы устояли", – сказал Стрюк.
По его словам, в город пытались зайти и с других сторон, не прекращаются артиллерийские обстрелы Северодонецка.
"Довольно горячо, но город держится", – сказал он и добавил, что надеется и верит в последующее контрнаступление украинских сил.
По словам Стрюка, ситуация на трассе Бахмут – Лисичанск достаточно напряженная, трасса обстреливается, хотя эвакуация и перемещение грузов по ней продолжаются. ВСУ работают над тем, чтобы сделать ее снова безопасной.
"Это наша главная артерия, позволяющая поддерживать жизнедеятельность городов – это и гуманитарная помощь, и эвакуация людей, и все остальное. Фактически, это "дорога жизни", которую необходимо защищать", – пояснил он. Стрюк также отметил, что организовать эвакуацию в условиях отсутствия связи очень тяжело, удается вывозить по несколько людей в день, но этот процесс не прекращается.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
В Луганской области остаются неоккупированными 5% территории, ситуация очень тяжелая, обстрелы не прекращаются, сообщил Гайдай 25 мая.
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.