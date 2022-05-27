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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецк проникла вражеская ДРГ – глава военной администрации города

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Ситуация в Северодонецке тяжелая, но город держится, говорят власти
Ситуация в Северодонецке тяжелая, но город держится, говорят власти
Фото: EPA

26 мая в отель "Мир" на окраине Северодонецка Луганской области зашла российская диверсионно-разведывательная группа, однако город держится, и армия РФ в него не прорвалась. Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк, видео опубликовал в Telegram глава ОВА Сергей Гайдай.

По словам Стрюка, российская армия не прорвалась в Северодонецк, хотя вчера за город шли ожесточенные бои.

"У нас есть горячая точка. Это наш отель "Мир", в который зашла российская ДРГ. Сегодня в течение дня ее оттуда пытались выбить. Там довольно ожесточенная ситуация, но мы устояли", – сказал Стрюк.

По его словам, в город пытались зайти и с других сторон, не прекращаются артиллерийские обстрелы Северодонецка.

"Довольно горячо, но город держится", – сказал он и добавил, что надеется и верит в последующее контрнаступление украинских сил.

По словам Стрюка, ситуация на трассе Бахмут – Лисичанск достаточно напряженная, трасса обстреливается, хотя эвакуация и перемещение грузов по ней продолжаются. ВСУ работают над тем, чтобы сделать ее снова безопасной.

"Это наша главная артерия, позволяющая поддерживать жизнедеятельность городов – это и гуманитарная помощь, и эвакуация людей, и все остальное. Фактически, это "дорога жизни", которую необходимо защищать", – пояснил он. Стрюк также отметил, что организовать эвакуацию в условиях отсутствия связи очень тяжело, удается вывозить по несколько людей в день, но этот процесс не прекращается. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

В Луганской области остаются неоккупированными 5% территории, ситуация очень тяжелая, обстрелы не прекращаются, сообщил Гайдай 25 мая. 

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Луганская область, Донбасс, Северодонецк, эвакуация, обстрелы, война России против Украины, дороги, Александр Стрюк
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