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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе оккупанты обстреляли почти 50 населенных пунктов, погибли девять человек, 14 получили ранения – штаб Объединенных сил

В результате обстрелов оккупантов разрушено и повреждено 55 жилых домов, отметили в штабе ОС
В результате обстрелов оккупантов разрушено и повреждено 55 жилых домов, отметили в штабе ОС
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

Российские оккупационные войска обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, погибли девять гражданских лиц, еще 14 получили ранения и травмы разной степени тяжести.

Об этом 26 мая проинформировала группировка Объединенных сил (ОС) в Facebook.

Отмечается, что в результате обстрелов оккупантов разрушено и повреждено 60 гражданских объектов, из них 55 – жилых домов.

26 мая ВСУ отбили 12 атак противника, уничтожено 16 единиц техники и три воздушные цели – многоцелевой вертолет Ка-52, крылатую ракету и БПЛА типа "Орлан-10", сообщили в группировке ОС.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/378596537628996

По словам главы Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергея Гайдая, оккупанты наступают в Боровском, также продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, где враг пытается прорваться в город.

Областной центр российские военные уничтожают артиллерией и авиацией, отметил Гайдай в Telegram.

"Наши защитники держат оборону в районе Золотого и Катериновки. В Тошковке рашистов подвинули, ВСУ закрепили позиции. Трасса Лисичанск – Бахмут под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Возможность подвоза гуманитарных грузов и эвакуация населения не потеряна", – подчеркнул Гайдай в вечерней сводке.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал в Telegram, что за 26 мая российские оккупанты "убили еще пять мирных жителей" региона: двух в Марьинке, двух в Лимане и одного – в Заре.

"Также сегодня удалось уточнить информацию об одном погибшем и одной раненной в Диброве. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

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