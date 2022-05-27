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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке с начала полномасштабного вторжения РФ умерли более 1,5 тыс. жителей

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Стрюк отметил, что в Северодонецке повреждены 85 90% зданий, а около 60% придется отстраивать заново
Стрюк отметил, что в Северодонецке повреждены 85–90% зданий, а около 60% придется отстраивать заново
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

В Северодонецке Луганской области с начала полномасштабного вторжения РФ умерли более 1,5 тыс. жителей. Об этом руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил в эфире национального телемарафона, запись которого в Telegram 27 мая опубликовал глава ОВА Сергей Гайдай.

Он уточнил, что среди тех, кого похоронили, – как граждане, умершие собственной смертью, так и погибшие в результате боевых действий. По его словам, посчитать, сколько людей стали жертвами обстрелов со стороны российских оккупантов, на данный момент невозможно.

Стрюк отметил, что проводить эвакуацию из Северодонецка сейчас крайне опасно, однако за минувшие сутки из города, где остаются около 12–13 тыс. жителей, удалось вывезти 12 человек.

Также он добавил, что в населенном пункте повреждены 85–90% зданий, а около 60% придется отстраивать заново.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

В Луганской области остаются неоккупированными 5% территории, ситуация очень тяжелая, обстрелы не прекращаются, сообщил Гайдай 25 мая. 

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Северодонецк, эвакуация, обстрелы, война России против Украины, погибшие
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