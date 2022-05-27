В Северодонецке с начала полномасштабного вторжения РФ умерли более 1,5 тыс. жителей

Он уточнил, что среди тех, кого похоронили, – как граждане, умершие собственной смертью, так и погибшие в результате боевых действий. По его словам, посчитать, сколько людей стали жертвами обстрелов со стороны российских оккупантов, на данный момент невозможно.
Стрюк отметил, что проводить эвакуацию из Северодонецка сейчас крайне опасно, однако за минувшие сутки из города, где остаются около 12–13 тыс. жителей, удалось вывезти 12 человек.
Также он добавил, что в населенном пункте повреждены 85–90% зданий, а около 60% придется отстраивать заново.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
В Луганской области остаются неоккупированными 5% территории, ситуация очень тяжелая, обстрелы не прекращаются, сообщил Гайдай 25 мая.
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.