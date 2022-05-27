В Северодонецке с начала полномасштабного вторжения РФ умерли более 1,5 тыс. жителей

Стрюк отметил, что в Северодонецке повреждены 85–90% зданий, а около 60% придется отстраивать заново Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

Он уточнил, что среди тех, кого похоронили, – как граждане, умершие собственной смертью, так и погибшие в результате боевых действий. По его словам, посчитать, сколько людей стали жертвами обстрелов со стороны российских оккупантов, на данный момент невозможно.

Стрюк отметил, что проводить эвакуацию из Северодонецка сейчас крайне опасно, однако за минувшие сутки из города, где остаются около 12–13 тыс. жителей, удалось вывезти 12 человек.

Также он добавил, что в населенном пункте повреждены 85–90% зданий, а около 60% придется отстраивать заново.

Война России против Украины. Главное (обновляется)