Зеленский: Приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупантов технологически и ударной силой

"Ситуация очень сложная. Особенно в тех районах на Донбассе и в Харьковской области, где российская армия пытается выжать хотя бы какой-то результат для себя", – сказал он.

По словам президента, ключевыми являются бои в районе населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасная "и другие города, на которых сосредоточено российское наступление".

"Но наша оборона держится. Там несказанно сложно. И я благодарен всем, кто выдерживает этот натиск оккупантов. Ежедневно работаем над усилением нашей защиты. Это прежде всего снабжение оружия. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупантов технологически и ударной силой", – объяснил Зеленский.

Он считает, что "очень многое зависит от партнеров, от их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты свободы".

"Я ожидаю хороших новостей относительно этого уже на следующей неделе", – отметил Зеленский.

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