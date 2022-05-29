Зеленский: Приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупантов технологически и ударной силой

"Ситуация очень сложная. Особенно в тех районах на Донбассе и в Харьковской области, где российская армия пытается выжать хотя бы какой-то результат для себя", – сказал он.
По словам президента, ключевыми являются бои в районе населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасная "и другие города, на которых сосредоточено российское наступление".
"Но наша оборона держится. Там несказанно сложно. И я благодарен всем, кто выдерживает этот натиск оккупантов. Ежедневно работаем над усилением нашей защиты. Это прежде всего снабжение оружия. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупантов технологически и ударной силой", – объяснил Зеленский.
Он считает, что "очень многое зависит от партнеров, от их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты свободы".
"Я ожидаю хороших новостей относительно этого уже на следующей неделе", – отметил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.
По итогам отдельной встречи 23 мая в онлайн-формате, на которой обсуждались оборонные потребности Украины, военную помощь ей решили предоставить 20 государств.