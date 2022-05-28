Зеленский ответил, хочет ли он разговаривать на русском языке после вторжения РФ в Украину

Об этом в интервью проекту Nieuwsuur нидерландского телеканала NOS, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента 28 мая, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Ведущая телеканала в беседе с президентом отметила, что он вырос в русскоязычной среде, а также жил несколько лет в Москве. Она спросила Зеленского, хочет ли он еще общаться на русском языке после всего, что сделала РФ в Украине.

"Никогда об этом не думал (смеется. – "ГОРДОН"). Я могу общаться на любом языке, на котором хочу. И это обо всех в Украине. Но правда, что после всего… после вторжения… многие украинцы, особенно русскоязычные, потому что уничтожение городов произошло там, где большинство людей было русскоязычным (потому что восток нашего государства) … перешли на украинский язык сами. Потому что есть такая ненависть к тому, что сделали российские войска. А это говорит ко всему, что с этим связано, – ответил президент. – Но все равно запрета любого языка, включая русский, в нашем государстве нет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)