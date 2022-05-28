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Зеленский ответил, хочет ли он разговаривать на русском языке после вторжения РФ в Украину

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Зеленский: Я могу общаться на любом языке, на котором хочу
Зеленский: Я могу общаться на любом языке, на котором хочу
Фото: president.gov.ua

После вторжения РФ в Украину многие русскоговорящие украинцы отказались разговаривать на русском языке.

Об этом в интервью проекту Nieuwsuur нидерландского телеканала NOS, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента 28 мая, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Ведущая телеканала в беседе с президентом отметила, что он вырос в русскоязычной среде, а также жил несколько лет в Москве. Она спросила Зеленского, хочет ли он еще общаться на русском языке после всего, что сделала РФ в Украине.

"Никогда об этом не думал (смеется. – "ГОРДОН"). Я могу общаться на любом языке, на котором хочу. И это обо всех в Украине. Но правда, что после всего… после вторжения… многие украинцы, особенно русскоязычные, потому что уничтожение городов произошло там, где большинство людей было русскоязычным (потому что восток нашего государства) … перешли на украинский язык сами. Потому что есть такая ненависть к тому, что сделали российские войска. А это говорит ко всему, что с этим связано, – ответил президент. – Но все равно запрета любого языка, включая русский, в нашем государстве нет".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/864602001368716/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ, которая вторглась в Украину 24 февраля, "сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация".

После полномасштабного вторжения России в населенных пунктах разных регионов Украины начали демонтировать памятники российским деятелямпереименовывать улицы, а также отказываться от преподавания русского языка.

Теги: Россия, Украина, русский язык, украинский язык, запрет, вторжение, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, президент, интервью, население, русские, язык
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