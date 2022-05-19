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В школах Житомира прекратят преподавать русский язык – мэр

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Русскому языку в украинской школе не место, отметил Сухомлин
Русскому языку в украинской школе не место, отметил Сухомлин
Фото: Сергій Сухомлин / Facebook

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил в Facebook 18 мая, что в школах города прекратят преподавать русский язык.

"Русскому языку в украинской школе не место, – отметил Сухомлин. – При необходимости устроим в школах групповые или индивидуальные консультации для понимания терминологии".

По его словам, для детей-переселенцев в Житомире откроют лагеря для изучения украинского языка.

"С 1 июня запустим языковые лагеря для детей, которые переехали в Житомир с востока, убегая от войны. Они смогут улучшить знание соловьиной", – подчеркнул Сухомлин.

https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey/posts/4995515757238534

Главный специалист городского департамента образования Ольга Ермакова рассказала в комментарии Общественному, что в Житомире есть 40 классов, в которых преподается русский язык. Это 10 школ и около 1 тыс. учащихся.

Со следующего учебного года такой предмет, как русский язык, в этих заведениях исчезнет, а учителя будут преподавать другие предметы, "имеющие художественную составляющую", отметила чиновник.

"Они будут подгружены предметами "искусство", факультативными курсами, связанными с театром, живописью, музыкой. Так мы сможем этим людям предоставить работу и не лишим их возможности продолжать работать", – подчеркнула Ермакова.

Отказаться от изучения русского языка в школах Житомира Сухомлин предложил 11 апреля.

"Я хочу, чтобы 1 сентября мы уже не набирали классы по изучению русского языка. Мы видим, что этот язык в ближайшие 20–30 лет нашим детям точно не понадобится. Это мое мнение, мы его будем обсуждать также вместе с нашим департаментом образования", – указал мэр.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Владимир Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ, которая вторглась в Украину 24 февраля, "сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация".

После полномасштабного вторжения России в населенных пунктах разных регионов Украины начали демонтировать памятники российским деятелямпереименовывать улицы.

Сухомлин сообщал 5 мая, что в Житомире с площади Победы демонтировали советский танк Т-34-85.

Теги: Россия, Украина, образование, русский язык, Житомир, вторжение, война России против Украины, Сергей Сухомлин, лагерь, население, мэр
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