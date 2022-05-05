"Делать, как в России, фетиши из советских памятников цинично!" С площади Победы в Житомире демонтировали советский танк

Сухомлин подчеркнул, что демонтаж проходил с самого утра – с целью избежать скоплений ради безопасности жителей города.
"Танк переехал! Да, делали это тихо. Утром. Это требовалось для безопасности. Скопление не ко времени", – говорится в сообщении.
Сухомлин отметил, что танк перевезут к монументу Вечной славы.
"Там ежегодно 8 мая будем чтить память погибших во Второй мировой войне, в том числе тех, кто освобождал от захватчика Житомир", – сказал мэр.
Он также сообщил, что название площади Победы менять не планируют.
"Название площади Победы менять не будем! После войны мы ее капитально отремонтируем. И это название будет символизировать победу над нацизмом во Второй мировой и над рашизмом в современной российско-украинской войне!" – подчеркнул Сухомлин.
По его словам, "забывать историю нельзя" и в то же время не следует называть праздником победу над нацизмом.
"Делать, как в России, фетиши из советских памятников и называть победу во Второй мировой, где погибли миллионы, праздником… цинично. Помнить обо всех защитниках и чтить их память! Вот что действительно важно", – сказал городской голова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Владимир Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ, которая вторглась в Украину 24 февраля, "сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация".
После полномасштабного вторжения России в населенных пунктах разных регионов Украины начали демонтировать памятники российским деятелям, переименовывать улицы и отказываться от изучения русского языка в школах.