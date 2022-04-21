Вместо переулка Бурятского – Бучанский. В Днепре переименовали более 30 улиц, названия которых связаны с Россией

Как сообщил мэр, улицам дали новые названия, связанные с названиями украинских населенных пунктов, пострадавших от российских оккупантов – Чернобаевская, Гостомельская, Бучанская, Ворзельская, Ирпенская, Бородянская, Краматорская, Дебальцевская.
"Например, улица Беломорская переименована в Чернобаевскую. Абхазская – на Ирпенскую. Не будет переулка Бурятского. Это теперь переулок Бучанский", – сказал мэр.
Кроме того, в городе появится переулок "Азовстали", а также улицы 25-й Сичеславской бригады и 93-й Холодноярской бригады, сообщает "Радіо Свобода".
В благодарность народу Польши одну из улиц Днепра назовут Польской, а еще одну – на честь волонтеров – Волонтерской.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Владимир Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ, которая вторглась в Украину 24 февраля, "сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация".
После полномасштабного вторжения России в населенных пунктах разных регионов Украины начали демонтировать памятники российским деятелям, переименовывать улицы и отказываться от изучения русского языка в школах.