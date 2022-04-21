Вместо переулка Бурятского – Бучанский. В Днепре переименовали более 30 улиц, названия которых связаны с Россией

Теперь в городе есть улицы Чернобаевская, Гостомельская, Бучанская, Ворзельская, Ирпенская, Бородянская, Краматорская, Дебальцевская Фото: depositphotos.com

Как сообщил мэр, улицам дали новые названия, связанные с названиями украинских населенных пунктов, пострадавших от российских оккупантов – Чернобаевская, Гостомельская, Бучанская, Ворзельская, Ирпенская, Бородянская, Краматорская, Дебальцевская.

"Например, улица Беломорская переименована в Чернобаевскую. Абхазская – на Ирпенскую. Не будет переулка Бурятского. Это теперь переулок Бучанский", – сказал мэр.

Кроме того, в городе появится переулок "Азовстали", а также улицы 25-й Сичеславской бригады и 93-й Холодноярской бригады, сообщает "Радіо Свобода".

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