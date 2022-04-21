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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вместо переулка Бурятского – Бучанский. В Днепре переименовали более 30 улиц, названия которых связаны с Россией

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Теперь в городе есть улицы Чернобаевская, Гостомельская, Бучанская, Ворзельская, Ирпенская, Бородянская, Краматорская, Дебальцевская
Теперь в городе есть улицы Чернобаевская, Гостомельская, Бучанская, Ворзельская, Ирпенская, Бородянская, Краматорская, Дебальцевская
Фото: depositphotos.com

В Днепре переименовали 31 улицу, названия которых связаны с Российской Федерацией. Об этом 21 апреля на брифинге сообщил городской голова Борис Филатов, пишет "Радіо Свобода".

Как сообщил мэр, улицам дали новые названия, связанные с названиями украинских населенных пунктов, пострадавших от российских оккупантов – Чернобаевская, Гостомельская, Бучанская, Ворзельская, Ирпенская, Бородянская, Краматорская, Дебальцевская.

"Например, улица Беломорская переименована в Чернобаевскую. Абхазская – на Ирпенскую. Не будет переулка Бурятского. Это теперь переулок Бучанский", – сказал мэр.

Кроме того, в городе появится переулок "Азовстали", а также улицы 25-й Сичеславской бригады и 93-й Холодноярской бригады, сообщает "Радіо Свобода".

В благодарность народу Польши одну из улиц Днепра назовут Польской, а еще одну – на честь волонтеров – Волонтерской.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Владимир Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ, которая вторглась в Украину 24 февраля, "сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация".

После полномасштабного вторжения России в населенных пунктах разных регионов Украины начали демонтировать памятники российским деятелям, переименовывать улицы и отказываться от изучения русского языка в школах.

Теги: Украина, Борис Филатов, война, Днепр, война России против Украины, улицы, мэр
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