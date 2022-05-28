Зеленский назвал "проявлением слабости" ограничение захватчиками выезда украинцев с оккупированной территории

В ВСУ отмечали, что оккупанты перестали выпускать людей из Херсонской области индивидуально Фото: ЕРА

"Появляется все больше информации о том, что оккупанты пытаются максимально ограничить выезд наших людей из временно оккупированных районов Херсонской области. Они не дают никаких гуманитарных коридоров. И закрыли индивидуальный выезд людей", – сказал он.

Президент Украины считает, что "тот, кто уверен в своей позиции, таких решений точно не принимал бы".

"Однозначно это проявление слабости. Проявление того, что им нечего дать людям. Да и люди не хотят ничего у них брать. Поэтому они пытаются взять людей в заложники. Но Украина вернет все свое. Все. И это обязательно", – заявил Зеленский.

По его словам, освобождение территорий – "это только вопрос времени" и каждый день это время сокращается.

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28 мая оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины проинформировало, что оккупанты не пропускают автомобили с захваченной части Херсонской области. "Автомобили, на которых люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают обратно", – говорится в сообщении.