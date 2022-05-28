Зеленский назвал "проявлением слабости" ограничение захватчиками выезда украинцев с оккупированной территории

"Появляется все больше информации о том, что оккупанты пытаются максимально ограничить выезд наших людей из временно оккупированных районов Херсонской области. Они не дают никаких гуманитарных коридоров. И закрыли индивидуальный выезд людей", – сказал он.
Президент Украины считает, что "тот, кто уверен в своей позиции, таких решений точно не принимал бы".
"Однозначно это проявление слабости. Проявление того, что им нечего дать людям. Да и люди не хотят ничего у них брать. Поэтому они пытаются взять людей в заложники. Но Украина вернет все свое. Все. И это обязательно", – заявил Зеленский.
По его словам, освобождение территорий – "это только вопрос времени" и каждый день это время сокращается.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 мая оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины проинформировало, что оккупанты не пропускают автомобили с захваченной части Херсонской области. "Автомобили, на которых люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают обратно", – говорится в сообщении.
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.
Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.
В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий". Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута не подтвердил информацию о раздаче оккупантами российских паспортов жителям временно захваченных территорий региона.
В Офисе президента заявили, что как только Россия "истощится и потеряет наступательный потенциал, Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден". "Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года", – отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.