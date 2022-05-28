ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский назвал "проявлением слабости" ограничение захватчиками выезда украинцев с оккупированной территории

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ВСУ отмечали, что оккупанты перестали выпускать людей из Херсонской области индивидуально
В ВСУ отмечали, что оккупанты перестали выпускать людей из Херсонской области индивидуально
Фото: ЕРА

Российские захватчики пытаются взять в заложники украинцев, проживающих на оккупированной территории. Об этом 28 мая заявил в вечернем обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский, ролик опубликован в Fаcebook Офиса президента.

"Появляется все больше информации о том, что оккупанты пытаются максимально ограничить выезд наших людей из временно оккупированных районов Херсонской области. Они не дают никаких гуманитарных коридоров. И закрыли индивидуальный выезд людей", – сказал он.

Президент Украины считает, что "тот, кто уверен в своей позиции, таких решений точно не принимал бы".

"Однозначно это проявление слабости. Проявление того, что им нечего дать людям. Да и люди не хотят ничего у них брать. Поэтому они пытаются взять людей в заложники. Но Украина вернет все свое. Все. И это обязательно", – заявил Зеленский.

По его словам, освобождение территорий – "это только вопрос времени" и каждый день это время сокращается.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/578848106923049/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

28 мая оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины проинформировало, что оккупанты не пропускают автомобили с захваченной части Херсонской области. "Автомобили, на которых люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают обратно", – говорится в сообщении.

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.

Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий". Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута не подтвердил информацию о раздаче оккупантами российских паспортов жителям временно захваченных территорий региона.

В Офисе президента заявили, что как только Россия "истощится и потеряет наступательный потенциал, Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден". "Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года", – отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.

Теги: Россия, война, оккупация, Херсонская область, заложники, гуманитарный коридор, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, президент, ограничения, обращение, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне
  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне
"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото
"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото
  "Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны
  "Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны
"Это реально полезная история". Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль
"Это реально полезная история". Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
"Теперь мы настоящий военный отряд". Полякова рассказала, кто из знаменитостей присоединился к записи поздравлений для украинских защитников
"Теперь мы настоящий военный отряд". Полякова рассказала, кто из знаменитостей присоединился к записи поздравлений для украинских защитников
  Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео
  Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
Решетник стал ведущим нового шоу
Решетник стал ведущим нового шоу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (136048)
2
Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки (69424)
3
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (56812)
4
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (52476)
5
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (36907)
6
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (30420)
7
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ (27758)
8
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери (24044)
 
 
 
 