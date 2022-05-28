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"Если считаешь, что нам там не место, то прошу сказать это". Зеленский сообщил о разногласиях с премьером Нидерландов по поводу членства Украины в ЕС

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Рютте считает, что "Украине место в ЕС", но в то же время "есть какие-то шаги", отметил Зеленский
Рютте считает, что "Украине место в ЕС", но в то же время "есть какие-то шаги", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский признал в интервью проекту Nieuwsuur нидерландского телеканала NOS, что у него с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте есть разногласия по поводу членства Украины в Европейском союзе.

Видеозапись интервью Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента 28 мая.

Ведущая NOS отметила, что Рютте выступал в Верховной Раде, заверив, что Украина является частью европейской семьи, но при этом ничего не сказал о ее членстве в ЕС. Она спросила Зеленского, было ли это разочарованием для него.

"Я считаю, что люди в целом могут иметь дружеские и теплые отношения, когда открыты и честны между собой. Я был честен с Марком. И я ему откровенно говорю, что если ты считаешь, что нам там не место, то я тебя прошу сказать это", – ответил президент Украины.

По словам Зеленского, Рютте ему сказал, что считает, что "Украине место в ЕС", но в то же время "есть какие-то шаги".

"Я так понимаю, что у него не очень простая ситуация, потому что есть разные мнения в политике Нидерландов… Но я считаю, что это не честно… Вы политики, вас выбирал народ. Нидерланды – 62% поддерживают членство Украины в ЕС. Это ответ, как ваша нация относится к украинцам. И это честно", – резюмировал глава Украинского государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/864602001368716/

Вероятность того, что Украина в ближайшее время станет кандидатом в члены ЕС, невелика, считает Рютте. 23 мая он заявил, что многим странам ЕС эта идея не нравится. Кроме того, это было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали статуса кандидата, добавил Рютте. Заявления некоторых европейских лидеров о том, что Украина является частью европейской семьи, Рютте назвал скорее "эмоциональными", чем "юридическими".

В интересах Европы "искать решения, а не отговорки", отреагировали на заявления Рютте в МИД Украины.

"Предоставление статуса кандидата для Украины и стран Западных Балкан не противоречит друг другу. Напротив, это должен быть комплементарный процесс. Интеграция Украины и Западных Балкан только сделает ЕС более сильным и процветающим", – подчеркнул спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он добавил, что Украина "защищает европейские ценности, мир и безопасность Европы ценой жизней своих граждан" – "настал момент истины: ЕС должен продемонстрировать солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле".

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. 16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи сообщил, что Евросоюз получил все ответы Украины в опроснике ЕС, Еврокомиссия готовит заключение.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Теги: Украина, Нидерланды, Марк Рютте, Владимир Зеленский, президент, Евросоюз, интервью, премьер-министр, вступ, членство, ЕС
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