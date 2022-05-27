Глава Херсонской ОВА не подтвердил информацию о раздаче паспортов РФ в регионе

Об этом Лагута рассказал 27 мая на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV.
Главу ОВА спросили, подтверждается ли информация о попытках раздачи российских паспортов на оккупированных территориях.
"Нет, такой информации нет, она не подтверждается", – ответил Лагута.
Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк считает бессмысленной раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях.
"Российский паспорт – метка изгоя", – подчеркнул он.
По словам Подоляка, как только Россия "истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден".
"Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года. Украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном. Не завтра, но быстрее, чем кто-нибудь может себе представить", – отметил советник главы ОПУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территорий Херсонской и Запорожской областей.
Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.
В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий".