Глава Херсонской ОВА не подтвердил информацию о раздаче паспортов РФ в регионе

Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей Фото: depositphotos.com

Об этом Лагута рассказал 27 мая на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV.

Главу ОВА спросили, подтверждается ли информация о попытках раздачи российских паспортов на оккупированных территориях.

"Нет, такой информации нет, она не подтверждается", – ответил Лагута.

Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк считает бессмысленной раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях.

"Российский паспорт – метка изгоя", – подчеркнул он.

По словам Подоляка, как только Россия "истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден".

"Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года. Украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном. Не завтра, но быстрее, чем кто-нибудь может себе представить", – отметил советник главы ОПУ.

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