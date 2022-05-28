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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины – оперативное командование

Ситуация на линии столкновения на юге страны "имеет свою динамику", отметили украинские военные
Ситуация на линии столкновения на юге страны "имеет свою динамику", отметили украинские военные
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Подразделения Вооруженных сил Украины проводят контрнаступательные действия против российских оккупантов в южных областях страны.

Об этом 28 мая в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ.

Украинские военные отметили, что ситуация на линии столкновения на юге страны "имеет свою динамику".

"В результате контрнаступательных действий наших войск врагу нанесен существенный урон и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах", – говорится в сообщении.

Боевые действия продолжаются, добавили в ВСУ.

"Захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей. Снова атакован Николаев реактивными системами залпового огня. От отчаяния враг пытается больно ужалить и снова попадает в жилые кварталы", – подчеркивается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/414187113903942/

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. В то же время оккупанты захватили часть территорий на юге Украины, в частности – Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.

Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.

Теги: Россия, Украина, Николаев, захват, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, столкновения, Николаевская область, ВСУ, наступление, война России против Украины, инфраструктура, войска, российские оккупанты
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