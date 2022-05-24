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В Николаевской области оккупанты направили эвакуационные авто на заминированную местность, а затем расстреляли выживших – ОК "Юг"

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ВСУ обнаружили погибших людей в Николаевской области
ВСУ обнаружили погибших людей в Николаевской области
Фото: slovoidilo.ua

Российские оккупанты в Николаевской области направили автомобили с мирными жителями по заминированной местности, а затем расстреляли выживших, заявило оперативное командование "Юг" 24 мая в Facebook.

"В ходе продвижения наших подразделений по Николаевской области в сторону Херсона было выявлено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны. При попытке местных жителей эвакуироваться оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва", – сообщили в командовании.

Среди погибших – двое детей младшего школьного возраста, сообщили в ОК "Юг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/698093818127561/

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.

Теги: Николаевская область, минирование, ВСУ, война России против Украины
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