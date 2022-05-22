"Хорошо, когда мудаков рядом нет". Ким показал, как проводит выходной

"Добрый вечер, мы из Украины! Как хорошо у нас в Украине, а? Если б еще мудаков не было, было б вообще прекрасно. Выдался выходной, катаемся, смотрим пейзажи, проверяем заодно кое-что. Хорошо, когда мудаков рядом нет!" – сказал Ким в видео на фоне речки и зеленых лугов.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине областного центра.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля он заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

В то же время оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.