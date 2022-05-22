ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Хорошо, когда мудаков рядом нет". Ким показал, как проводит выходной

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ким: Если б еще мудаков не было, было б вообще прекрасно
Ким: Если б еще мудаков не было, было б вообще прекрасно
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Facebook

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким провел субботу, 21 мая, катаясь с компанией по области на мотоцикле и "проверяя кое-что". Об этом он рассказал в обращении в Telegram.

"Добрый вечер, мы из Украины! Как хорошо у нас в Украине, а? Если б еще мудаков не было, было б вообще прекрасно. Выдался выходной, катаемся, смотрим пейзажи, проверяем заодно кое-что. Хорошо, когда мудаков рядом нет!" – сказал Ким в видео на фоне речки и зеленых лугов.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине областного центра.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля он заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

В то же время оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.

Теги: Николаевская область, Виталий Ким
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны
Украинский кот-блогер Степан и Тина Кароль встретились в Каннах. Фото
Украинский кот-блогер Степан и Тина Кароль встретились в Каннах. Фото
Гарри Стайлс в Нью-Йорке выступил с украинским флагом. Видео
Гарри Стайлс в Нью-Йорке выступил с украинским флагом. Видео
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото
Гир продал свой кабриолет почти за $32 тыс. Деньги будут направлены фондам, которые оказывают поддержку украинцам
Гир продал свой кабриолет почти за $32 тыс. Деньги будут направлены фондам, которые оказывают поддержку украинцам
Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская вышла замуж. Фото
Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская вышла замуж. Фото
Пес Патрон поздравил кота Степана с получением престижной блогерской премии
Пес Патрон поздравил кота Степана с получением престижной блогерской премии
  В Каннах активистка с украинским флагом на голой груди выступила против изнасилований, совершаемых в Украине российскими оккупантами
  В Каннах активистка с украинским флагом на голой груди выступила против изнасилований, совершаемых в Украине российскими оккупантами
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью
  Зеленская о начале войны: Я проснулась от странных звуков. Владимира нашла в соседней комнате, одетым в костюм, но без галстука. Он сказал: "Началось!"
  Зеленская о начале войны: Я проснулась от странных звуков. Владимира нашла в соседней комнате, одетым в костюм, но без галстука. Он сказал: "Началось!"
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео
  "Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи
  "Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи
"То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили". Макаревич высказался об ударе РФ по зоопарку в Харькове
"То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили". Макаревич высказался об ударе РФ по зоопарку в Харькове
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь"
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь"
"Мой родной Киев встретил воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны". Андрей Шевченко прогулялся по столице Украины
"Мой родной Киев встретил воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны". Андрей Шевченко прогулялся по столице Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь" (99919)
2
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев (45468)
3
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину (40560)
4
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео (29946)
5
"Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи (26907)
6
"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев (24688)
7
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (20550)
8
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж (15128) G
 
 
 
 