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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов Николаевской области за минувшие сутки 11 человек получили ранения

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Всего в николаевских больницах находится 161 гражданин, пострадавший от обстрелов со стороны оккупантов
Всего в николаевских больницах находится 161 гражданин, пострадавший от обстрелов со стороны оккупантов
Фото: depositphotos.com

За минувшие сутки в результате обстрелов Николаевской области российскими оккупантами ранения получили 11 человек. Об этом 23 мая в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – написала Замазеева.

Всего в николаевских больницах находится 161 гражданин, пострадавший от обстрелов со стороны оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ранение
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