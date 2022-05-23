В результате обстрелов Николаевской области за минувшие сутки 11 человек получили ранения

Всего в николаевских больницах находится 161 гражданин, пострадавший от обстрелов со стороны оккупантов Фото: depositphotos.com

"К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – написала Замазеева.

Всего в николаевских больницах находится 161 гражданин, пострадавший от обстрелов со стороны оккупантов.

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